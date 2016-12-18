«نقش و مشق» به روایت ۲۴ هنرمند در ۹ فراهنگسرای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۱۵، افتتاحیه جشنواره و مجموعه نمایشگاه‌های تخصصی هنرمندان نقاشی-خط شهر تهران سه‌شنبه ۲۹ آذر ماه با حضور مدیران ارشد شهرداری و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مدیران فرهنگی هنری مناطق و مراکز زیرمجموعه آن‌ها، هنرمندان نقاشی-خط ارائه کننده اثر، پیشگامان نقاشی-خط و علاقه مندان و هنرجویان هنرهای تجسمی از ساعت ۱۵:۳۰ در فرهنگسرای خاوران گشایش می‌یابد.

رضا دوستعلی رئیس فرهنگسرای خاوران ضمن اعلام این خبر گفت: در این نمایشگاه بیش از ۴۰۰ اثر هنری با هدف: معرفی و عرضه آخرین دستاوردهای نقاشی-خط هنرمندان منطقه ۱۵ در نگارخانه های منتخب سازمان، معرفی توانمدی‌های هنرمندان نقاشی-خط منطقه ۱۵ و ایجاد امکان ارتباط و مبادله میان هنرمندان، مراکز تخصصی و علاقه‌مندان با یکدیگر، اشاعه و ترویج نقاشی-خط به عنوان رویکردی نوین در عرصه فرهنگ و معارف اسلامی و سیره ائمه معصومین با زبان هنر و ایجاد زمینه‌های صادرات آثار هنرهای تجسمی در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه افزود: همانطور که هفته‌های فرهنگی، ورزشی و... در پیش‌رو داریم با برگزاری صحیح اینگونه جشنواره‌ها می‌توان در جهت ایجاد هفته‌های هنری گامی مؤثر برداشت.

دوستعلی در خصوص فعالیت‌های جشنواره و چگونگی اجرای آن‌ها تصریح کرد: جشنواره «نقش و مشق» از آثار ارزشمند و برگزیده هنرمندان صاحب سبک منطقه ۱۵ از جمله: عظیم فلاح (نخستین نگارنده قران نقاشی-خط و دارای جوایز ملی و بین‌المللی)، مریم حاصلی (کارشناس گرافیک و دارنده نمایشگاه‌های ملی)، محسن رهبری (متخصص نقاشی-خط و دارنده نمایشگاه‌های داخلی و خارجی)، رقیه فصیحی (تقدیر شده از یونسکو و رتبه اول جشنواره سال بسم الله) و همچنین پیشگامان نقاشی-خط استاد علی‌تن و نصرالله افجه‌ای با مضامین مذهبی، ادبی، اشعار، احادیث، روایات و... در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاه آثار نقاشی خط هنرمندان برجسته شهر تهران به خصوص منطقه ۱۵ با برنامه‌هایی همچون سخنرانی‌های مدیران هنرهای تجسمی، رونمایی از نخستین تندیس یادبود هفته هنر منطقه ۱۵، همایش‌ها و میزگردها و اجرای کارگاههای تخصصی هنرمندان با محوریت «کودکان مظلوم یمن»، عرضه و فروش آثار منتخب و اختتامیه و تقدیر از شایستگان هنر نقاشی-خط پذیرای علاقه‌مندان به هنر خوشنویسی و نقاشی خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند هر روز از ساعت ۹ الی ۱۸ همزمان به ۹ نگارخانه در فرهنگسراهای مناطق مختلف از جمله نگارخانه ملل، آفتاب، اشراق، نور، اندیشه، مهر، رازی، بهمن و خاوران به نشانی میدان خراسان، خیابان خاوران، سه راه هاشم آباد مراجعه کرده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های مراکز ذکر شده و روابط عمومی فرهنگسرای خاوران ۳۳۰۱۵۴۲۳ تماس بگیرند.