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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۰۲

زمین لرزه ۳.۸ ریشتری «نگار» را تکان داد

زمین لرزه ۳.۸ ریشتری «نگار» را تکان داد

کرمان - زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر «نگار» واقع در استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۸ ریشتر راس ساعت ۱۷ و ۲۲ دقیقه عصر یکشنبه «نگار» واقع در شهرستان بردسیر استان کرمان را تکان داد.

بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۲۹.۸۳۲ درجه و طول جغرافیایی ۵۶.۹۴۷ درجه به وقوع پیوست.

عمق زمین لرزه گفته شده در هشت کیلومتری از سطح زمین ثبت شده است.

همچنین زمین لرزه ای دیگر با شدت دو ریشتر سه دقیقه بعد از نخستین زمین لرزه، برای دومین بار «نگار» را تکان داد.

زمین لرزه ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر هم در ساعت ۱۷ و ۲۶ دقیقه «گلباف» را تکان داد.

بنا به اعلام مسئولان محلی زمین لرزه های گفته شده خسارت جانی و مالی نداشتند.

استان کرمان دارای ۱۸ گسل فعال شناخته شده بوده و یکی از لرزه خیزترین نقاط کشور به شمار می رود.

کد مطلب 3853432

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