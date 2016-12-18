سلطانی فر: نقش ادارات کل در ورزش کشور باید اثرگذارتر شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران ،مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان با اشاره به نقش اجرائی و توسعه فعالیت های ادارات کل ورزش و جوانان استانها گفت: اثرگذاری فعالیت ادارات کل در نظارت پروژه های عمرانی و سایر مسئولیت های مهم، تاثیرگذار و محوری است. انتظار از عملکرد مدیران کل پیگیری امور، نظارت بر پروژه های مختلف عمرانی نسبت به گذشته خواهد بود.

وزیر ورزش و جوانان توجه به ورزش قهرمانی، استعدادیابی و پایگاه های ورزش قهرمانی را یکی از ماموریت های محوری ادارات کل دانست و افزود: برای حضور و توفیق در مسابقات بین المللی، آسیائی، جهانی و المپیک چنانچه ادارات کل حمایت شوند و زیرساخت مناسبی را دراختیار داشته باشند می توان آینده درخشانی را برای ورزش کشور و حتی فعالیت فدراسیونهای ورزشی متصور شد.

دکتر مسعود سلطانی فر ادارات کل و هیئتهای استانی را به عنوان یار و یاور فدراسیونهای ملی مورد توجه قرار داد و گفت: نقش ادارات کل باید در این زمینه پررنگ تر شود چرا که انتظار این است تا با ساماندهی و سازماندهی متناسب بیش از گذشته در مسائل مختلف برنامه ریزی، سیاستگذاری، اجرا و در نظارت کوشا باشند.

وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: اگر ادارات کل به خوبی همراه شوند بسیاری از اهداف محقق خواهد شد و بر این اساس باید ما هم نظارت دقیق و کنترل لازم را بر نحوه فعالیت استانها داشته باشیم.

در این جلسه سلطانی فر با اشاره به اهمیت ورزش تهران و گزارش معاون توسعه وزارت ورزش و جوانان درخصوص پستهای بلاتصدی این اداره کل گفت: پرسنل تلاشگر استانها به ویژه در تهران باید با ایجاد ساز و کارهای قانونی برای تبدیل وضعیت مورد حمایت قرار گیرند

در این جلسه گل محمدی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در مورد فعالیت اداره کل و تاثیرگذاری آن در کل کشور به همراه آمار عملکرد توضیحاتی را ارائه کرد. همچنین آقابیک به نمایندگی از اعضاء شورای معاونین گزارشی از تشکیل ستاد2020 و ایجاد و راه اندازی پایگاههای قهرمانی را به نظر وزیر ورزش و جوانان رساند.

در این جلسه مناف هاشمی معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان، شاملو، آقابیک، سلیمی، نظر، وادی خیل، خرم، سرپرست و شکیبا مهر حضور داشتند.

