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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۶

 توسط خواهر احمد عزیزی تشریح شد؛

آخرین وضعیت «احمد» در شب‌های بلند آی‌ سی ‌یو

آخرین وضعیت «احمد» در شب‌های بلند آی‌ سی ‌یو

کرمانشاه- خواهر «احمد عزیزی» آخرین وضعیت این شاعر متعهد کرمانشاه که در بیمارستان امام رضا(ع) بستری است را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عزیزی از شاعران متعهد اهل بیت(ع) در استان کرمانشاه است که آثار ارزشمندی همچون باران پروانه، رودخانه دریا، ترانه های ایلیایی، سیل گل سرخ را در افتخارات خود دارد.

این شاعر برجسته کرمانشاه اسفند سال ۱۳۸۶به  دلیل ضایعه مغزی ناشی از فشار خون بالا در بیمارستان بستری شد و تاکنون سطح هوشیاری وی به حد نُرمال بازنگشته و هم اکنون در بیمارستان امام رضا(ع) بستری است.

زینب عزیزی، خواهر این شاعر برجسته استان در گفتگو با خبرنگار مهر، پیرامون آخرین وضعیت برادرش اظهار داشت: در حال حاضر احمد از نظر تنفس، ضربان قلب و کبد و کلیه مشکلی ندارد اما سطح هوشیاری ایشان همچنان بین ۱۰ و ۱۱ است و بهبودی نداشته است.

 وی با اشاره به اینکه احمد عزیزی هم اکنون در بخش آی. سی. یو بیمارستان امام رضا(ع) بستری است، گفت: یکی از مشکلات موجود بحث تنگی تراشه است بطوریکه دو ماه بعد از شروع بیماری احمد و جدا شدن از دستگاه تنفس، تراشه گذاشته شد، اما کمی بعد تنگی ایجاد کرد و بعد از آن هم به مدت دو ماه به تهران منتقل شد تا جراحی شود اما پزشک معالج  به دلیل نرسیدن سطح هوشیاری احمد به حداقل‌ سطح تشخیص به عدم جراحی داد.

عزیزی گفت: ممکن است هر لحظه احمد به دستگاه تنفس نیاز داشته باشد به همین دلیل فعلاً تا رسیدن سطح هوشیاری احمد به میزان لازم، جراحی انجام نمی شود.

کد مطلب 3853443

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