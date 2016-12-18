شهروندان اردبیل از ورود به سطح یخ زده دریاچه شورابیل خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید لطف‌اللهیان عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از عملیات برف‌روبی معابر اردبیل به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد حوادث غرق‌شدگی در دریاچه شورابیل بودیم.

وی افزود: با وجود اطلاع‌رسانی گسترده اغلب افرادی که دچار حادثه شده اند به دلیل یخ‌زدگی سطح دریاچه گمان نمی‌بردند که حادثه‌ای پیش آید.

شهردار اردبیل با یادآوری حادثه تلخ غرق شدن دو دانشجوی دختر در این دریاچه اضافه کرد: در تمامی محوطه منطقه نمونه گردشگری شورابیل پیام‌های اطلاع‌رسانی نصب شده و شهروندان و گردشگران از قدم زدن بر روی سطح دریاچه و یا شنا کردن منع شده اند.

لطف‌اللهیان تأکید کرد: به منظور حفظ امنیت جانی با وجود اینکه به ظاهر سطح دریاچه یخ‌زده است اما انتظار می‌رود شهروندان و گردشگران از قدم زدن بر روی سطح دریاچه جدا خودداری کنند.

وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت برف‌روبی معابر سطح شهر اردبیل افزود: نیروهای شهرداری به صورت شبانه‌روز در معابر حضور داشته و نسبت به برف‌روبی و نمک‌پاشی اقدام می‌کنند.

شهردار اردبیل تأکید کرد: علاوه بر اینکه خیابان‌های اصلی بازگشایی شده، نیروهای شهرداری نسبت به بازگشایی معابر فرعی و کوچه‌های اصلی نیز اقدام می‌کنند.

لطف‌اللهیان افزود: انتظار می‌رود شهروندان نیز با ریختن برف بام منزل خود موجب مسدود شدن مسیر کوچه‌ها نشده و تردد سایر شهروندان را مختل نسازند.

وی به شارژ مخازن نمک سطح شهر اشاره کرد و گفت: به میزان کافی معابر پرخطر نمک‌پاشی شده تا تردد شهروندان با کمترین حادثه رانندگی همراه شود.