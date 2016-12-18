کاهش محبوبیت دولت آبه در ژاپن/ بدبینی مردم به توافق مسکو و توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کیودو، بیش از نیمی از مردم ژاپن نسبت به نتایج مذاکرات انجام شده اخیر میان «شینزو آبه»، نخست وزیر ژاپن و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه خوشبین نیستند.

بر اساس این گزارش، در حالیکه نظرسنجی ها حاکی از کاهش محبوبیت کابینه نخست وزیر ژاپن در میان مردم این کشور است، ۵۴.۸% از ژاپنی ها نسبت به مذاکرات انجام شده میان «آبه» و «پوتین» امیدی ندارند.

همچنین در بخشی از نظرسنجی مذکور ، میزان رضایت مردمی از فعالیت های دولت، ۵۴.۸% اعلام شده، درحالیکه این رقم در ماه نوامبر ۶۰.۵% اعلام شده بود.

در همین حال، «شینزو آبه» ضمن ارزیابی مثبت از دیدار خود با «ولادیمیر پوتین»، گفت که دوطرف به این نتیجه رسیده اند که می توانند در بسیاری از موارد و زمینه ها با یکدیگر همکاری کنند.

گفتنی است، سفر «پوتین» به «ژاپن»، نخستین سفر رئیس جمهوری روسیه به این کشور طی ۱۱ سال گذشته به حساب می آید.

لازم به ذکر است به دلیل وجود مناقشه میان دو کشور بر سر مالکیت جزایر کوریل، روسیه و ژاپن از دستیابی به امضای قرارداد صلح میان دو کشور در پایان جنگ جهانی دوم ناکام ماندند.