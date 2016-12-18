به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد بوشهر، احمد لطفی در نشست مشترک با مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد، مبنی بر بکارگیری مددجویان جویای کار این نهاد، اظهار داشت: براساس این تفاهم نامه مددجویان فارغ التحصیل و جویای کار کمیته امداد بر اساس تعاریفی به شرکت های تحت نظر منقطه ویژه اقتصادی معرفی و بکار گرفته می شوند.

وی با بیان اینکه کمیته امداد برای اشتغال و خودکفا کردن مددجویان تحت حمایت، اقدامات موثری را انجام داده است، گفت: هدف ما ماهی دادن به مددجویان نیست و بلکه می خواهیم ماهیگیری را به آنها یاد دهیم تا خودشان بتوانند مایحتاج زندگیشان را فراهم نمایند.

لطفی خاطر نشان کرد: برنامه کمیته امداد برای خودکفا کردن مددجویان تحت حمایت در دو بخش انجام می شود که در بخش اول خانواده های مددجو شناسایی و استعداد سنجی می شوند و بعد از ارائه آموزش های لازم فنی و حرفه ای به آنها، با نظارت کامل،وام های خود اشتغالی به آنها پرداخت می شود.

وی افزود: بخش دوم برنامه اشتغالزایی برای مددجویان این است از ظرفیت های ذاتی و کاری شرکت ها و مناطق اقتصادی در استان استفاده کنیم تا مددجویان واجد شرایط و جویای کار در این شرکت ها بکار گرفته شوند.