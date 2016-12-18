به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زندان های کرمانشاه؛ منصور بیگلری که به همراه هیئتی از مسئولان ستادی اداره کل زندانهای استان و زندان مرکزی با دادستان کرمانشاه دیدار کرد؛ گفت: اولین کلینک مثلثی در بین زندان های سراسر کشور در زندان مرکزی کرمانشاه ایحاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل زندان های کرمانشاه در اجرای برنامه های مشاوره و روان درمانی موفق عمل کرده و در این زمینه جزو استان های برتر کشور است.

مدیر کل زندان های کرمانشاه با اشاره به اینکه بیشتر زندانیان به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر و سرقت روانه زندان شده اند افزود: انگیزه بروز این جرایم رفع نیازهای مالی است و توسعه اشتغال پایدار و رونق اقتصادی در استان محروم کرمانشاه زمینه کاهش بزهکاری وجرم را فراهم می کند.

بیگلری همچنین برگزاری کلاس های فرهنگی قرآنی با حضور ۲۰ نفر از روحانیون، مربیان علوم دینی و قاریان ممتاز کشوری در زندان ها ومراکز تامینی وتربیتی استان را به عنوان رکن اصلی فعالیت های نظام زندانبانی اسلامی دانست و براجرای مداوم این رویکردها تاکید کرد.

عضو شورای قضایی استان کرمانشاه ایجاد تعامل سازنده با قضات در راستای تحقق اولویت کاهش آمار جمعیت کیفری زندان ها و پیگیری آزاد سازی محکومان مالی و مجرمان کم خطر باهدف کاهش آسیب های اجتماعی خانواده زندانیان را دیگر فعالیت مهم مجموعه تحت مدیریت خواند.

وی ادامه داد: اجرای فرآیند اشتغال و حرفه آموزی زندانیان با همکاری سازمان فنی وحرفه ای دربیش از ۳۲ رشته شغلی وکارگاه های مختلف تولیدی وآموزشی در زندان های استان فعالیت دیگری است که نقش موثری بر تقویت روحیه زندانیان وآماده شدن آنان برای بازگشت سعادتمندانه به کانون جامعه ایفا می کند.

منصور بیگلری در پایان سایر فعالیت ها و برنامه های حوزه های گوناگون ازجمله خدمات اجتماعی مرکز مراقبت بعد از خروج، ستاد مردمی دیه وانجمن های حمایت از زندانیان را تشریح نمود وخواستار حمایت بیش ازپیش مسئولان نهادهای اجرایی مرتبط به منظور انجام تکالیف حوزه زندانبانی و اصلاح وتربیت مجرمان شد.