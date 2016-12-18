۲۳۵ هزار نسخه کتاب به کتابخانه های استان همدان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی‌تبار عصر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان همدان با بیان اینکه رویکرد انجمن کتابخانه‌ها مشارکتی است، اظهارداشت: احداث کتابخانه در روستاهای بالای یک‌هزار نفر جمعیت به شهرستان‌های استان همدان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به پیگیری طرح اهدای کتاب و بیان اینکه با اجرای این طرح در سال نخست ۱۲۳ هزار جلد کتاب به کتابخانه ها اهدا شد، گفت: امسال ۲۳۵ هزار نسخه کتاب به کتابخانه های استان همدان اهدا شده است.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان یکی از مصداق‌های اقتصاد مقاومتی را فعالیت فرهنگی برشمرد و تاکید کرد: با اقدامات انجام شده قدمی در راه تحقق اقتصاد مقاومتی برداشته شد.

معاون سیاسی ـ امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه آمار درستی از وضعیت کتابخانه‌های استان همدان در دسترس نیست از انجام کار پژوهشی برای بررسی وضعیت موجود خبرداد و گفت: با در دست داشتن آمار، برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت می گیرد.

الهی‌تبار با اشاره مشکل محوطه کتابخانه مرکزی و عدم دسترسی آسان به آن، افزود: کتابخانه مرکزی همدان در منطقه غرب سرآمد است و باید آن را بالاتر دید و مشکل آن را حل کرد.

فرماندار همدان نیز با بیان اینکه تعداد کتابخانه‌های روستایی در شهرستان همدان کم است، افزود: مکان‌هایی برای توسعه کتابخانه‌های روستایی در نظر گرفته‌ شده اما بر اساس گفته مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان این مکان ها استاندارد نیست.

علی تعالی با اشاره به مشکل محوطه کتابخانه مرکزی همدان نیز گفت: سال گذشته طرحی برای محوطه سازی این کتابخانه و تامین راه دسترسی آسان به آن در نظر گرفته شد که به دلیل مشکل معارض انجام نشد.

وی با بیان اینکه ۱۰۰ میلیون تومان برای تجهیز کتابخانه مرکزی و ۱۵۰ میلیون تومان برای کتابخانه‌های داخل شهر در نظر گرفته شده است، افزود: ۳۵۰ میلیون تومان نیز برای توسعه کتابخانه مریانج در نظر گرفته شده است.