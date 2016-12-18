  1. استانها
  2. همدان
۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۱۴

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان خبر داد:

افزایش ۸ درصدی تعداد کتابخانه‌های استان همدان

افزایش ۸ درصدی تعداد کتابخانه‌های استان همدان

همدان - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان از افزایش ۸ درصدی تعداد کتابخانه‌های این استان خبر داد و گفت: سال گذشته تعداد کتابخانه‌ها ۱۰۳ باب بود که امسال به ۱۱۱ باب رسیده است.

 به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه زارعی بعدازظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان همدان بابیان اینکه در استان همدان ۱۱۱ باب کتابخانه وجود دارد که ۱۳ باب آن کتابخانه مستقل و مشارکتی است، گفت: ۶۳ کتابخانه شهری و ۴۷ کتابخانه روستایی در استان همدان فعال است.

زارعی در ادامه از افزایش ۲۷ درصدی تعداد اعضای فعال در کتابخانه‌های استان همدان خبر داد و گفت: تعداد کتابخانه‌ها نیز ۴۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با اشاره به افزایش ۳۴۲ درصدی جمع‌آوری کتاب در استان همدان، افزود:‌ طی آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه امسال ۸ باب کتابخانه به مجموع کتابخانه‌های استان همدان اضافه شده است.

زارعی بااشاره به اینکه از زمان فعالیت دولت تدبیر و امید ۲۳ کتابخانه روستایی به تعداد کتابخانه‌های استان اضافه شده است، گفت: ساخت ۳ کتابخانه در استان همدان پایان یافته و نیاز به محوطه‌سازی دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با بیان اینکه مجموع اعتبارات در نظر گرفته برای اداره کل کتابخانه‌ها ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان است، افزود:‌ سال گذشته اعتبارات یک‌میلیارد تومان بود که امسال این اعتبارات افزایش یافت.

زارعی از افزایش ۸ درصدی تعداد کتابخانه‌های استان همدان از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: سال گذشته تعداد کتابخانه‌ها ۱۰۳ باب بود که امسال به ۱۱۱ باب رسیده و رشد ۸ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه سرانه زیربنایی کتابخانه از سال گذشته تاکنون رشد ۳.۵ درصدی داشته است، عنوان کرد: ۶۷ هزار و ۶۶۴ نفر عضو فعال کتابخانه های استان همدان هستند.

کد مطلب 3853468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها