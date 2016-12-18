به گزارش خبرنگار مهر، عاطفه زارعی بعدازظهر یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان همدان بابیان اینکه در استان همدان ۱۱۱ باب کتابخانه وجود دارد که ۱۳ باب آن کتابخانه مستقل و مشارکتی است، گفت: ۶۳ کتابخانه شهری و ۴۷ کتابخانه روستایی در استان همدان فعال است.

زارعی در ادامه از افزایش ۲۷ درصدی تعداد اعضای فعال در کتابخانه‌های استان همدان خبر داد و گفت: تعداد کتابخانه‌ها نیز ۴۲ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با اشاره به افزایش ۳۴۲ درصدی جمع‌آوری کتاب در استان همدان، افزود:‌ طی آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه امسال ۸ باب کتابخانه به مجموع کتابخانه‌های استان همدان اضافه شده است.

زارعی بااشاره به اینکه از زمان فعالیت دولت تدبیر و امید ۲۳ کتابخانه روستایی به تعداد کتابخانه‌های استان اضافه شده است، گفت: ساخت ۳ کتابخانه در استان همدان پایان یافته و نیاز به محوطه‌سازی دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با بیان اینکه مجموع اعتبارات در نظر گرفته برای اداره کل کتابخانه‌ها ۲ میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان است، افزود:‌ سال گذشته اعتبارات یک‌میلیارد تومان بود که امسال این اعتبارات افزایش یافت.

زارعی از افزایش ۸ درصدی تعداد کتابخانه‌های استان همدان از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: سال گذشته تعداد کتابخانه‌ها ۱۰۳ باب بود که امسال به ۱۱۱ باب رسیده و رشد ۸ درصدی داشته است.

وی با بیان اینکه سرانه زیربنایی کتابخانه از سال گذشته تاکنون رشد ۳.۵ درصدی داشته است، عنوان کرد: ۶۷ هزار و ۶۶۴ نفر عضو فعال کتابخانه های استان همدان هستند.