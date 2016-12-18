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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۹

بعیدی نژاد مطرح کرد:

اقدام جدید تروریست ها برای ایجاد بن بست در خروج مجروحان فوعه

اقدام جدید تروریست ها برای ایجاد بن بست در خروج مجروحان فوعه

سفیر ایران درلندن گفت: گروههای معارض سوری اتوبوس هایی را که برای آوردن مجروحان و خانواده های آنها به شهر ادلب رفته بودند را به آتش کشیدند تا فرآیند تخلیه حلب را با بن بست مواجه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن در کانال شخصی خود نوشت: «خبرنگاران بین المللی امروز فیلمها و عکسهای متعددی منتشر کرده اند که نشان می دهد که گروههای معارض سوری اتوبوس هایی را که برای آوردن چهار هزار مجروح و زخمی و خانواده های آنها به حوالی شهر ادلب رفته بودند را به آتش کشیدند تا فرآیند تخلیه حلب را نیز با بن بست مواجه کنند.»

وی ادامه داد: «دهها ساعت است که حدود چهار هزار نفر از افراد زخمی و مجروح و خانواده هایشان در دو شهرک در حوالی ادلب و شش هزار نفر از نیروهای معارض مسلح و خانواده هایشان در بخش شرقی حلب در انتظار خارج شدن از این مناطق هستند.»

گفتنی است طبق توافق صورت گرفته قرار بود در ازای فراهم کردن امکان خروج تروریست ها از حلب، گروه های تروریستی امکان خروج مجروحان از دو شهرک فوعه و کفریا را فراهم کنند که گروه های تروریستی با ایجاد مشکل در این روند، قصد برهم زدن توافقات را دارند. گفته می شود اختلافات داخلی دو گروه جبهه النصره و احرار الشام که اولی در حلب و دیگری در ادلب حضور دارند، عامل این کارشکنی هاست.

کد مطلب 3853469

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