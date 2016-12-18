افزایش تلفات ناشی از گازگرفتگی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان همدان، علی‌احسان صالح گفت: طی ۸ ماه نخست امسال در مجموع ۵ نفر بر اثر گازگرفتگی در استان همدان جان باختند که از این تعداد یک نفر زن و مابقی مرد بودند.

وی افزود: این در حالیست که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته، ۳ نفر بوده که از این تعداد ۲ نفر زن و مابقی نیز مرد بودند.

صالح تأکید کرد: با اطلاع‌رسانی به موقع و موثر که با همکاری اصحاب رسانه صورت گرفته، شاهد کاهش گازگرفتگی‌ها در سال گذشته در استان بودیم که امید است این مهم در سالجاری نیز اتفاق بیفتد.

وی مهمترین علت مسمومیت ناشی از گاز را بی‌توجهی به نکات هشداردهنده هنگام استفاده از وسایل گرمایشی دانست و خواستار رعایت مسائل ایمنی شد.

صالح با اشاره به علائم گارگزفتگی و مسمومیت بیان کرد: حالت گیجی، سردرد همراه با احساس سنگینی، تهوع و استفراغ و سوزش شدید در ناحیه چشم و گلو، احساس گرفتگی و درد شدید در قفسه سینه از مهمترین علایم مسمومیت و گازگرفتگی با گاز به شمار می‌رود.