  1. استانها
  2. همدان
۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

مدیرکل پزشکی قانونی همدان عنوان کرد:

افزایش تلفات ناشی از گازگرفتگی در همدان

افزایش تلفات ناشی از گازگرفتگی در همدان

همدان - مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: طی ۸ ماه نخست امسال میزان مسمومیت با گاز co و تلفات ناشی از گازگرفتگی در استان همدان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پزشکی قانونی استان همدان، علی‌احسان صالح گفت: طی ۸ ماه نخست امسال در مجموع ۵ نفر بر اثر گازگرفتگی در استان همدان جان باختند که از این تعداد یک نفر زن و مابقی مرد بودند.

وی افزود: این در حالیست که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته، ۳ نفر بوده که از این تعداد ۲ نفر زن و مابقی نیز مرد بودند.

صالح تأکید کرد: با اطلاع‌رسانی به موقع و موثر که با همکاری اصحاب رسانه صورت گرفته، شاهد کاهش گازگرفتگی‌ها در سال گذشته در استان بودیم که امید است این مهم در سالجاری نیز اتفاق بیفتد.

وی مهمترین علت مسمومیت ناشی از گاز را بی‌توجهی به نکات هشداردهنده هنگام استفاده از وسایل گرمایشی دانست و خواستار رعایت مسائل ایمنی شد.

صالح با اشاره به علائم گارگزفتگی و مسمومیت بیان کرد: حالت گیجی، سردرد همراه با احساس سنگینی، تهوع و استفراغ و سوزش شدید در ناحیه چشم و گلو، احساس گرفتگی و درد شدید در قفسه سینه از مهمترین علایم مسمومیت و گازگرفتگی با گاز به شمار می‌رود.

کد مطلب 3853472

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها