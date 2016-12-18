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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۸

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام استان بوشهر:

جو یارانه‌ای در بین دامداران استان بوشهر توزیع می‌شود

جو یارانه‌ای در بین دامداران استان بوشهر توزیع می‌شود

بوشهر - سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام استان بوشهر گفت: تا کنون ۳۰۵ تن جو یارانه ای بین دامداران استان بوشهر توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، مهدی صداقت شعار اظهار داشت: از آذرماه سال جاری طرح توزیع جو یارانه ای در بین دامداران استان شروع شده و تا اواسط دی ماه ادامه خواهد داشت. 

صداقت شعار افزود: تا کنون ۳۰۵ تن جو یارانه ای توزیع شده است و طرح توزیع نهاده های دامی نیز برای ارائه به مرغداری ها در حال اجرا است. 

وی همچنین اظهار داشت: تحویل نهاده ذرت در مبدا وارداتی ( پای کشتی ) کیلویی هفت هزار و ۸۰۰ ریال و تحویل در انبار چغادک استان کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ ریال و به صورت آزاد کیلویی هشت هزار و ۸۰۰ ریال است. 

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام استان در پایان افزود: شرکت پشتیبانی امور دام استان آمادگی خود را برای عقد قرارداد به صورت تهاتری (تحویل نهاده در عوض دریافت مرغ) تا هر میزان در سطح استان بوشهر اعلام می‌کند.

کد مطلب 3853473

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