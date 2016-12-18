به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، مهدی صداقت شعار اظهار داشت: از آذرماه سال جاری طرح توزیع جو یارانه ای در بین دامداران استان شروع شده و تا اواسط دی ماه ادامه خواهد داشت.

صداقت شعار افزود: تا کنون ۳۰۵ تن جو یارانه ای توزیع شده است و طرح توزیع نهاده های دامی نیز برای ارائه به مرغداری ها در حال اجرا است.

وی همچنین اظهار داشت: تحویل نهاده ذرت در مبدا وارداتی ( پای کشتی ) کیلویی هفت هزار و ۸۰۰ ریال و تحویل در انبار چغادک استان کیلویی ۸ هزار و ۵۰۰ ریال و به صورت آزاد کیلویی هشت هزار و ۸۰۰ ریال است.

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام استان در پایان افزود: شرکت پشتیبانی امور دام استان آمادگی خود را برای عقد قرارداد به صورت تهاتری (تحویل نهاده در عوض دریافت مرغ) تا هر میزان در سطح استان بوشهر اعلام می‌کند.