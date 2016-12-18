معلمان روحیه پژوهشگری را در مدارس تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار عصر یکشنبه در همایش گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و تجلیل از معلمان پژوهنده درباشگاه فرهنگیان ساری، اظهار داشت: آموزش و پرورش و معلمان بهترین قشرجامعه هستند که باید همواره مورد تجلیل و کریم قرار گیرند.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت نخبگان و سرآمدان در پیشرفت جامعه، تصریح کرد: پژوهش و تحقیق زمینه تولید علم را فراهم می‌کند و دانایی سرآمد همه خوبی‌ها و نادانی سرآمد همه بدی‌هاست.

مقام عالی دولت در استان تاکید کرد : باید به سمت و سویی حرکت کنیم که پژوهش در هر سطح و فعالیتی حرف اول و آخر را بزند.

فلاح افزود: معلمان باید روحیه پژوهشگری را در مدارس تقوبت کنند و روحیه پرسشگری و نوجویی باید از مدارس آغاز شود و آموزش و پرورش مبداء هرگونه تحول و پیشرفت است.

وی با اشاره به وجود تعداد زیاد دانش آموزان و دانشجویان و افراد تحصیلکرده در جامعه گفت: با تقویت کار دانش و فنی و حرفه ای و توسعه کارآفرینی زمینه اشتغال مناسب جوانان را فراهم کنیم.

استاندار مازندران تاکید کرد : اگر برنامه‌های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرایی و عملیاتی شود پژوهش و تحقیق هم در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت و باید به نیازهای جامعه و فناوری توجه ویژه نمائی‌ام و برای توسعه اخترعات ، ابتکارات باید از مسیر آموزش و پرورش آغاز کنیم.

ربیع فلاح تصریح نمود : معلمان پژوهنده با تحقیقات کاربردی و عملی به دنبال حل مشکلات هستند و تلاش باید شود تا تحقیقات کاربردی سرلوحه فعالیت‌ها قرار گیرد.

وی خواستار توجه ویژه نخبگان و معلمان پژوهنده به نیازهای محلی و منطقه ای شد و گفت : زمانی پژوهش مفید و اثربخش خواهد بود که به کارآفرینی تبدیل شود.

در این مراسم از معلمان پژوهنده و پژوهشگران برتر آموزش و پرورش مازندران با اهداءلوح تقدیر تجلیل شد.