طرح نیابت در جمعیت هلال احمر شهرستان جم اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر استان بوشهر، در این برنامه دو خانواده شاهد و ایثارگر مورد تکریم واقع شدند و خدمات مورد نیاز در حوزههای رفاهی، بهداشتی و درمانی به آنان ارائه شد.
این طرح به عنوان سومین طرح برتر جهان در حوزه صلح و نوع دوستی و بشردوستی شناخته شده است و داوطلبان هلال احمر با حضور در منازل بیماران، خانوادههای سالمندان، خانوادههای بیسرپرست، خانواده های بدسرپرست، معلولین و خانواده های زندانیان و خانواده های معزز شهدا و ایثارگران ضمن عیادت از این عزیزان هدایایی به رسم یادبود به انان تقدیم میکنند.
در این طرح خدمات رفاهی، بهداشتی و درمانی در زمینههای مختلف به سالمندان نیازمند و خانوادههای شهدا و ایثارگران ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، اقدامات اجرایی طرح نیابت در قالب ۵ بخش فراخوان و جذب داوطلبان علاقهمند و سازماندهی آنها، شناسایی سالمندان نیازمند و خانوادههای شهدا و ایثارگران، الویتبندی نیازهای جامعه هدف، برنامهریزی جهت نحوه ارائه خدمات درمانی و برنامهریزی جهت نحوه ارائه خدمات رفاهی، معیشتی و عمرانی صورت پذیرفته است.
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