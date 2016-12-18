به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر بوشهر، در پی تماس دو نفر کوهنورد با مرکز eoc هلال احمر استان بوشهر مبنی بر گیر افتادن آنان در یک آبریز در کوه‌های تنگ فاریاب و خطر سقوط آنان بلافاصله تیم تخصصی جستجو و نجات کوهستان هلال احمر شهرستان دشتستان در قالب یک تیم پنج نفره به منطقه اعزام شد.

به دلیل در دسترس بودن گوشی همراه آنان سریعا مکان مربوطه شناسایی و عملیات نجات آغاز شد و پس از بستن کارگاه و تجهیز آن با بستن سفره نجات و با رعایت احتیاط کامل و اطمینان خاطر پس از شش ساعت عملیات از کوتاه‌ترین مسیر دو نفر گرفتار را به پایین کوه فرود داده و با سلامت از مخمصه نجات دادند.