به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله هاشمی رفسنجانی در پی درگذشت آیتالله واعظ زاده خراسانی، پیام تسلیتی صادر کرد.
متن پیام بدین شرح است:
«انالله و اناالیه راجعون
درگذشت آیتالله محمد واعظ زاده خراسانی باعث تألم و تأسف خاطر گردید.
عالم بزرگواری که به عنوان مؤسس دانشگاه مذاهب اسلامی و نخستین دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تلاشهای زیادی برای تقویت وحدت و جلوگیری از اختلافات مذهبی داشته است.
با تسلیت فقدان این روحانی محقق حوزههای علمیه نجف اشرف، قم و مشهد الرضا، علوّ درجات ایشان و صبر و اجر بازماندگان، به خصوص فرزندان آن مرحوم و بویژه جناب آقای دکتر صادق واعظ زاده همکارمان در مجمع تشخیص مصلحت نظام را از درگاه خداوند باریتعالی خواستارم.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام»
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