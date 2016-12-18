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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۰

عصر امروز صورت گرفت؛

مدیرکل آژانس با کمال خرازی دیدارکرد/آمانو: از روند برجام راضی‌ام!

مدیرکل آژانس با کمال خرازی دیدارکرد/آمانو: از روند برجام راضی‌ام!

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، بدون اشاره به عهدشکنی آمریکا در اجرای برجام گفت: از روند برجام راضی هستم؛ ایران به تعهدات خود عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هیات همراه عصر امروز (یکشنبه) با سیدکمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و جمعی از اعضای این شورا دیدار و رایزنی کردند.

آمانو که بامداد امروز به منظور انجام سفری یک روزه و در پاسخ به دعوت علی‌اکبر صالحی وارد تهران شده است، در نشست خبری به همراه صالحی اظهار داشت: از روند برجام راضی هستم، ایران به تعهدات خود عمل کرده است.

مدیرکل آژانس بار دیگر با ذکر این نکته که از روند اجرای برجام راضی هستم، اظهار داشت: امیدوارم این روند ادامه یابد.

وی همچنین امروز دیداری هم با حسن روحانی رئیس‌جمهور داشت؛ روحانی در این دیدار با بیان اینکه تمدید قانون ایسا مغایر با برجام است، تاکید کرد: پایداری برجام در گرو پایبندی تمام طرف‌ها به تعهداتشان است و ایران تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهدات خود پایبند باشند، به تعهدات خود عمل خواهد کرد.

کد مطلب 3853496

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    نظرات

    • مسلم IR ۱۰:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
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      پاسخ
      چرا راضی نباشی؟ هسته ای ما رو نابود کردید.

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