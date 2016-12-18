شهردار آبادان مورد سئوال قرار گرفت/حویزاوی برنامه ای ارائه نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع زویدات عصر امروز یکشنبه در جلسه علنی شورای شهر آبادان با حضور شهردار این شهر با بیان اینکه شیوه رسمی طرح سئوال از شهردار به صورت طرح یک سری سئوالات کتبی پس از ارائه چندین مرحله ای و متناوب تذکرات شفاهی به شهردار طی دو ماه اخیر در مورد مسائل شهری انجام شده است، گفت: اینکه تاکنون موضوع پرسش های شفاهی ما از شهردار به گوش مردم نرسیده است به دلیل عدم برگزاری جلسات علنی بوده است. ما به شکل متناوب تذکرات شفاهی خود را به شهردار ارائه کردیم که از جمله آن می توان به جلسه کمیسیون فضای سبز در شورا و جلسه ای در فرمانداری که شخص فرماندار هم از برخی اقدامات شهرداری انتقاد داشتند، اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر من و دو نفر دیگر از اعضای شورای شهر سئوالات خود را به طور رسمی و به شکل کتبی آماده کرده ایم، افزود: به صلاحدید رئیس شورا، قرار شد تا در جلسه پرسخ و پاسخی به سئوالات خبرنگاران جواب داده شود و ما نیز علاوه بر ارائه سئوالات کتبی خود به رئیس شورا آنها را در این جلسه نیز مطرح می کنیم.

زویدات خطاب به خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی و حلقه وصل شورا و مردم اظهار کرد: در این روزها یکسری یادداشت ها و بیانیه هایی از ناحیه من و برخی دیگر از اعضا منتشر شد که پس از آن عده ای پرسیدند که چرا پس از گذشت سه تا چهار سال تازه یادتان آمده تا مسائل را بگویید، مطرح کنندگان این مسائل در صورت رجوع به خبرگزاریها و سایر سایتهای خبری می توانند ببینند که ما در ادوار پیشین و به خصوص در زمان شهردار سابق، مصاحبه ها و حتی دعواهای زیادی داشتیم. به هر حال هر برهه از زمان یک سری از مطالبه گریها را طلب می کند و اگر چه در طی دو ماه اخیر به دلیل مصالح شهری سکوت کرده ایم اما این سکوت مطلق نبوده و ما تذکرات شفاهی خود را به طور مکرر به شهردار ارائه کرده ایم و انتظار داشتیم که با این تذکرات مسائل حل شود که متاسفانه چنین نشد.

قطع ۵۰ درخت

وی از قطع درختان با سابقه ۵۰ ساله در حد فاصله میدان طیب تا فلکه فرمانداری به بهانه تعریض بلوار که موجی از اعتراضات مردمی را نیز در پی داشت، به عنوان یکی از سئوالات مطرح شده نام برد و تصریح کرد: اگر این تذکرات ارائه نمی شد کار قطع درختان تا به طور حتم تا ایستگاه ۱۲ نیز ادامه می یافت. در خصوص قطع درختان آن هم بر اساس مجوز شورا یک ماده قانونی وجود دارد که متاسفانه شهردار بدون دریافت مجوز از شورا اقدام به این کار کرد.

این عضو شورای شهر گفت: باید برای انجام این کار علاوه بر دریافت مجوز از شورا از نظرات کارشناسی تر در این رابطه استفاده می کرد ضمن آنکه درختان نخلی هم که به جای درختان قطع شده کاشته شده به اذعان بسیاری از کارشناسان اهل فن زمانش الان نیست و هوای سرد سبب مرگ این نخلهای ۵ ساله خواهد شد.

زویدات همچنین از عدم ارائه برنامه کاری و نقشه راه توسط شهردار به شورا عنوان دیگر سئوالات قابل طرح نام برد و افزود: اگر چه حویزاوی در بحث شهرداری سابقه طولانی دارد اما می طلبید که وی برنامه هایش را به شورا ارائه می کرد، وی در زمان نامنویسی در شورا برای گرفتن تصدی شهرداری آبادان تنها یک برگه که حاوی نام و نام خانوادگی و یک سری مناصب پیشینش بود، ارائه کرد که هیچ دیگری حتی برنامه هایش را نمی شد درآن یافت.

وی اظهار کرد: اگر چه اکنون دیگر از این موضوع گذشته و وی با دریافت حکم از وزیر کشور به عنوان شهردار انتخاب شده اما تا این لحظه هیچ برنامه کاری از سوی شهردار به شورا ارائه نشده است اگر چه شاید وی در ذهن خود برنامه هایی داشته باشد اما اینکه چرا به شورا ارائه نشده جای سئوال دارد؟

شهردار برنامه ای ندارد

زویدات یادآور شد: شهردار نه تنها برنامه قابل ارائه ای ندارد بلکه بر اساس نقش راه تعیین شده شورا نیز به پیش نمی رود چرا همه پروژه ها خوابیده و بلاتکلیفند؟ در زمان حاضر تمامی پروژه های سالهای ۹۴ و ۹۵ به طور عملی بلاتکلیف باقی مانده است و شهردار باید در این زمینه پاسخگو باشد. نبود برنامه کاری شهرداری را دچار روزمره گی کرده است. ما نمی دانیم قرار است به کجا برسیم؟ اگر چه تا شهریور ماه سال ۹۶ شورای چهارم همچنان پا برجاست اما فرصت چندانی نداریم و معلوم نیست قرار است راه به کجا ببریم.

عضو شورای شهر آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی شهرداری منطقه چهار گفت: اگر چه راه اندازی این منطقه از شهرداری پیشنهاد و مصوبه شورای شهر است اما این مصوبه می بایست در شورای تطبیق فرمانداری که نمایندگان استانداری و فرمانداری در آن شرکت دارند طرح شود و پس از تطبیق با قانون تائید و یا رد می شد که این اتفاق نیفتاد ضمن آنکه راه اندازی منطقه چهار شهرداری همچون شهرداری منطقه سه آبادان مورد تائید وزارت کشور نیست اما راه اندازی منطقه سه چون در سالهای گذشته انجام شده همچنان باقی مانده است.

زویدات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع جابجایی خودسرانه پارک در حال احداث بانوان با هزینه کرد دو میلیارد تومان تاکنون اظهار کرد: نمی دانیم که باید موضوع اشرافیت ساختمانهای اطراف بر این پارک را که به یک باره به عنوان یک ایراد بر ساخت این پارک وارد شده را به شهردار پیشین خرده بگیریم و یا به تصمیمات گذشته.

انتقال پارک بانوان

وی تصریح کرد: در بحث جابجا کردن این پارک قرار شد تا ابتدا موضوع در شورا مطرح و پس از تصویب در جهت آن اقدام شود اما به یک باره دیدم که این پارک از جای قبلی اش به جایی دیگر آن هم بدون طرح و تصویب در شورا منتقل شد. مکان فعلی نیز از نظر زیباسازی و سایر مسائل شهری دچار مشکل است، به نظر می رسد که با توجه به در پیش بودن ایام نوروز به طور عملی ایجاد این پارک در نقطه کنونی به صلاح نبود و می توانست به جایی بهتر برود، این اتفاق بدون مجوز از همان ابتدا اشتباه بود.

زویدات با بیان اینکه طبق قانون در موضوع عزل و نصب ها در رده های مختلف مدیریت شهرداری اعضا حق دخالت ندارند، یاد آور شد: پیش از انجام تغییرات در بحث مدیریتهای مختلف شهرداری ما به شهردار گفتیم که سعی شود از اشخاص توانمند، کارآمد و آنانی که دارای کارنامه خوبی هستند برای تصدی ها استفاده شود، مردم در مواجه با ما عنوان می کنند که چرا فلان مدیر انتخابی که دارای کارنامه کاری خوبی نبوده برای مدیریتهای مختلف انتخاب می شوند و ما نیز کاری جز طرح این سئوالات و دریافت پاسخ آنها از شهردار نداریم، متاسفانه عملکرد برخی از افراد نشان داده که به رغم آنکه فرصت دیگری به آنها برای انجام کار داده شده باز هم از این امتحان سربلند بیرون نیامدند.

عضو شورای شهر آبادان با تاکید بر اینکه آبادان از قدیم الایام شهر اولین ها و دارای نخبگان زیادی در تمامی رشته ها و زمینه ها اعم از ورزشی، علمی، سیاسی، مذهبی و غیره بوده و هست، گفت: آبادان جایی نیست که مردم و نخبگانش در مورد تصمیمات مختلفی که برای شهرشان گرفته می شود، سکوت کنند، ای کاش در برخی از این انتصابات مسائل مختلف به ویژه موضوع تخصص افراد مد نظر قرار می گرفت، شاید زمانی یک پستی را با اندک تخصصی می توان به فردی سپرد اما در مباحث تخصصی نمی توان ریسک کرد، آیا انتصابات این چنینی نشان دهنده آنست که آبادان فاقد افراد توانمند و متخصص است در حالی که این شهر، شهر اولین هاست و نمی توان چنین چیزی را به آن مترتب دانست.

زویدات افزود: در صورت پاسخگویی و یا عدم پاسخگویی شهردار در این جلسه به سئوالاتمان ما بنا به وظیفه ای که داریم سئوالات خود را به طور کتبی و کاملا رسمی ارائه می کنیم و به طور کتبی نیز از وی پاسخ می خواهیم.