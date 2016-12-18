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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۷

۷ کشته و زخمی بر اثر درگیری مسلحانه میان تروریست ها و پلیس روسیه

۷ کشته و زخمی بر اثر درگیری مسلحانه میان تروریست ها و پلیس روسیه

منابع خبری روسیه از کشته و زخمی شدن ۷ تن، در پی بروز درگیری مسلحانه میان تروریست ها و پلیس این کشور در چچن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای پلیس روسیه در درگیری با تروریست های مسلح در جمهوری خودمختار چچن، چهار تن از آنها را به ضرب گلوله از پای درآوردند.

بر اساس این گزارش این درگیری شب گذشته و بر اثر حمله شبه نظامیان به یک افسر پلیس و ربودن اتومبیل وی رخ داد. افسر دیگر پلیس که در صحنه حاضر بود، به تعقیب اتومبیل ربوده شده پرداخته و پس از درگیری با تروریست ها، چهار تن از آنها به ضرب گلوله پلیس کشته شده اند.

خبرگزاری اینترفکس در همین راستا نوشت که درگیری مذکور پس از گشوده شدن آتش از سوی تروریست ها به سمت افسران پلیس در روز یکشنبه انجام شده است.

همچنین گفته می شود دو تن از تروریست های مسلح نیز بر اثر این درگیری زخمی شده و یک تن از نیروهای پلیس نیز کشته شده است.  

کد مطلب 3853504

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