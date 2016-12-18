۶۹ هزار تن گندم در چهارمحال و بختیاری برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری، قاسم سلیمانی دشتکی در کارگروه تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: توجه دولت تدبیر و امید به تولید و خودکفایی کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی امسال نمود بیشتری دارد.

وی افزود: دولت در همین رابطه تمام توان خود را برای حمایت از تولید در بخش کشاورزی به کار گرفته است.

سلیمانی دشتکی تصریح کرد: با همت وزارت جهاد کشاورزی در سه سال گذشته تراز تجاری در بخش تولیدات کشاورزی کشور مثبت شده و ایران در تولید محصول پرمصرف گندم به خودکفایی رسیده است.

وی با اشاره به رشد ۱۸ درصدی تولید گندم چهارمحال و بختیاری در سالجاری، بیان داشت: تولید بیش از ۶۹ هزار و ۵۰۰ تن گندم در این استان نشان از توجه مسئولان و بهره برداران بخش کشاورزی استان به تحقق اقتصاد مقاومتی است.