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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۹:۵۹

فرمانده نیروی انتظامی دزفول خبر داد:

دستگیری ۴ سوداگر مرگ و کشف ۴.۵ کیلو مواد مخدر در دزفول

دستگیری ۴ سوداگر مرگ و کشف ۴.۵ کیلو مواد مخدر در دزفول

دزفول - فرمانده نیروی انتظامی دزفول گفت: در عملیات مشترک پلیس مواد مخدر دزفول و اندیمشک، باند سوداگران مرگ متلاشی و ۴.۵ کیلو گرم مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز در یک عملیات ضربتی مشترک از سوی پلیس مواد مخدر شهرهای دزفول و شهرستان اندیمشک، یک باند سابقه دار خرید و فروش مواد مخدر متلاشی شد.

الهامی افزود: در این عملیات دو دستگاه خودروی پژو و یک موتور سیکلت به همراه ۴.۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین از این باند کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: چهار نفر از سرشاخه های اصلی این باند سوداگر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

فرمانده نیروی انتظامی دزفول عنوان کرد: نیروی انتظامی دزفول با تلاش شبانه روزی سربازان خود، تمام موارد ناامنی و ناهنجاری را در سطح شهرستان رصد می کند و اجازه فرصت طلبی به مخلان نظم و امنیت را نمی دهد تا به هدف اصلی خود و مطالبه شهروندان تمام شهرستان یعنی امنیت پایدار دست پیدا کند.

کد مطلب 3853519

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