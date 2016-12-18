دستگیری ۴ سوداگر مرگ و کشف ۴.۵ کیلو مواد مخدر در دزفول

سرهنگ علی الهامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز در یک عملیات ضربتی مشترک از سوی پلیس مواد مخدر شهرهای دزفول و شهرستان اندیمشک، یک باند سابقه دار خرید و فروش مواد مخدر متلاشی شد.

الهامی افزود: در این عملیات دو دستگاه خودروی پژو و یک موتور سیکلت به همراه ۴.۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین از این باند کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: چهار نفر از سرشاخه های اصلی این باند سوداگر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

فرمانده نیروی انتظامی دزفول عنوان کرد: نیروی انتظامی دزفول با تلاش شبانه روزی سربازان خود، تمام موارد ناامنی و ناهنجاری را در سطح شهرستان رصد می کند و اجازه فرصت طلبی به مخلان نظم و امنیت را نمی دهد تا به هدف اصلی خود و مطالبه شهروندان تمام شهرستان یعنی امنیت پایدار دست پیدا کند.