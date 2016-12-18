  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۰۰

هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال؛

شکست سنگین شهرداری تبریز برابر بانک سرمایه

شکست سنگین شهرداری تبریز برابر بانک سرمایه

تبریز – در ادامه رقابت های هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال، شهرداری تبریز برابر بانک سرمایه شکست سنگینی را متحمل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز دور برگشت لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه تیم‌ شهرداری تبریز در دیداری خانگی و در سالن اقدمی تبریز به مصاف بانک سرمایه تهران صدرنشین مسابقات رفت و در پایان شکست سنگین سه بر صفر را پذیرفت.

شهرداری تبریز در این بازی با نتایج ۱۸ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵ بازی را به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.

شاگردان عادل بناکار در شهرداری تبریز باید روز چهارشنبه در هفته سیزدهم مسابقات به مصاف شهرداری اراک بروند. شاگردان کارخانه نیز باید در تهران به مصاف شهرداری ارومیه بروند.

بانک سرمایه با این پیروزی یازدهمین برد فصل خود را جشن گرفت و به یکه تازی اش در لیگ برتر ادامه داد ولی شهرداری تبریز نیز هشتمین شکست فصل خود را تجربه کرد و در رده دهم جدول رده بندی مسابقات جای گرفت.

کد مطلب 3853523

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه