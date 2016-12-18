هاوش گنبد ماراتن والیبال را برد/حضور «سردار آزمون» در سالن المپیک

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور، شامگاه یکشنبه تیم هاوش گنبد در سالن المپیک این شهرستان و در حضور دو هزار تماشاگر، میزبان تیم خاتم اردکان بود که در دیداری سخت و نزدیک سه بر دو پیروز شد.

در این دیدار که با قضاوت مسعود ذوقی و میثم پارسه به عنوان داوران اول و دوم و نظارت حمید حق بین برگزار شد، تیم هاوش گنبد ست‌های اول و چهارم را به ترتیب با نتایج (۲۵ - ۲۲) و (۲۶ - ۲۴) واگذار کرد و در ست‌های دوم، سوم و پنجم به ترتیب با نتایج (۱۹ - ۲۵)، (۲۰ - ۲۵) و (۱۲ - ۱۵) به برتری رسید.

تیم هاوش گنبد با سرمربیگری رحمان محمدی راد و ترکیب اولیه میکائیل تاجر، محمدامین حسن زاده، عبدالله ناظری، متین تکاور، احسان دوجی و گل محمد سخاوی پای به میدان گذاشت و در آن سو عباسعلی میرحسینی سرمربی خاتم اردکان تیمش را با ترکیب اولیه بهمن جهان دیده، بابک امیری، محمدرضا سلیمانی، مسعود عزیزی، محمد رضی پور و رشید یوسفی وارد میدان کرد.

ست نخست این دیدار پایاپای آغاز شد و دو تیم تا امتیاز پنج با هم پیش رفتند، اما سه امتیاز پیاپی از تیم خاتم اردکان نتیجه را هشت بر پنج به سود این تیم کرد.

پس از وقت استراحت فنی اول، برتری نماینده اردکان حفظ شد و آنها ۱۶ بر ۱۲ از میزبان خود پیش افتادند تا دو تیم به وقت استراحت فنی دوم بروند.

اردکانی‌ها سعی در افزایش اختلاف امتیاز خود داشتند و ۲۰ بر ۱۵ جلو افتادند تا محمدی راد سرمربی تیم هاوش گنبد درخواست وقت استراحت کند.

پس از این وقت استراحت، گنبدی‌ها دو امتیاز پیاپی کسب کردند تا این بار میرحسینی سرمربی خاتم اردکان وقت استراحت درخواست کند.

نمانیده اردکان تا پایان این ست برتری خود را حفظ کرد و بابک امیری با کسب امتیاز پایانی موجب شد تا خاتم ۲۵ بر ۲۲ ست نخست را با پیروزی پشت سر بگذارد.

نخستین امتیاز در ست دوم برای خاتم اردکان به دست آمد، اما گنبدی‌ها با برتری هشت بر هفت به وقت استراحت فنی اول رفتند.

گنبدی‌ها در ادامه بازی خوبی به نمایش گذاشتند و دو دفاع متوالی از احسان دوجی نتیجه را ۱۲ بر هشت به سود هاوش کرد.

میزبان برتری خود را حفظ کرد و ۱۶ بر ۱۲ از حریف خود پیش افتاد تا دو تیم به وقت استراحت فنی دوم بروند.

پس از وقت استراحت فنی میکائیل تاجر خوش درخشید و با سرویس‌های خوبش نتیجه را برای هاوش حفظ کرد تا این تیم ۲۵ بر ۱۹ پیروز این ست شود.

ست سوم با برتری خاتم اردکان آغاز شد و آنها چهار بر یک پیش افتادند و با برتری هشت بر ۶ به وقت استراحت فنی اول رفتند.

در ادامه بازیکنان هاوش نمایش بسیار خوبی ارائه کردند و ۱۳ بر ۱۲ از مهمان خود پیش افتادند تا میرحسینی درخواست وقت استراحت کند.

این وقت استراحت دردی از نماینده اردکان دوا نکرد و گنبدی‌ها با برتری ۱۶ بر ۱۳ به استقبال وقت استراحت فنی دوم رفتند.

امتیاز سرویس تاجر نتیجه را ۲۱ بر ۱۶ کرد تا میرحسینی باز هم درخواست وقت استراحت کند و پس از این وقت استراحت دو امتیاز پیاپی کسب کرد تا اختلاف به سه امتیاز کاهش پیدا کند.

بازیکنان گنبد اجازه ندادند تا اختلاف امتیاز کمتر شود و با کنترل بازی و امتیاز پایانی سرویس توسط عبدالحمید چوگان ۲۵ بر ۲۰ پیروز این ست شدند.

ست چهارم بسیار نزدیک آغاز شد و دو تیم با امتیاز مشابه چهار بازی را دنبال کردند، در ادامه گنبدی‌ها تیز هوش‌تر ظاهر شدند و هشت بر ۶ پیش افتادند تا با این نتیجه دو تیم به وقت استراحت فنی اول بروند.

بازی در ادامه نزدیک‌تر شد و دو تیم در امتیاز ۱۲ مساوی شدند، اما این تیم هاوش گنبد بود که با برتری ۱۶ بر ۱۵ به وقت استراحت فنی دوم رفت.

خاتم ۱۷ بر ۱۶ پیش افتاد تا محمدی راد وقت استراحت درخواست کند و در ادامه نیز این اردکانی‌ها بودند که ۲۰ بر ۱۸ جلو افتادند.

بازیکنان هاوش گنبد نتیجه را در امتیاز ۲۲ برابر کردند تا میرحسینی وقت استراحت درخواست کند و این وقت استراحت دو امتیاز پیاپی برای مهمان به همراه داشت تا نتیجه ۲۴ بر ۲۲ به سود خاتم شود.

این وقت استراحت این بار دو امتیاز پیاپی برای گنبدی‌ها به همراه داشت و نتیجه بازی در عدد ۲۴ مساوی شد تا باز هم سرمربی خاتم اردکان وقت استراحت درخواست کند.

این بار دو امتیاز پیاپی برای تیم مهمان نتیجه این ست را ۲۶ بر ۲۴ به سود خاتم اردکان کرد تا تکلیف پیروز این دیدار در ست پنجم مشخص شود.

در ست پنجم و پایانی هاوش گنبد چهار بر سه از حریف خود پیش افتاد اما در ادامه نتیجه ۶ بر پنج به سود خاتم اردکان شد.

اما مجددا این گنبد بود که پیش افتاد و با برتری هشت بر هفت به پیروزی در این ست و این دیدار امیدوار شد.

سرویس عالی میکائیل تاجر موجب شد تا نتیجه ۱۱ بر ۹ به سود هاوش گنبد شود و کادر فنی تیم خاتم اردکان خواهان وقت استراحت شود و پس از این وقت استراحت یک امتیاز کسب کند تا این بار کادر فنی تیم هاوش گنبد وقت استراحت درخواست کرده باشد.

نتیجه بازی در ادامه ۱۳ بر ۱۱ به سود هاوش گنبد شد و با خراب کردن سرویس توسط بازیکنان تیم خاتم اردکان، این تیم هاوش گنبد بود که ۱۵ بر ۱۲ پیروز این ست شد تا در مجموع سه بر دو به برتری برسد و دو امتیاز این دیدار خانگی کسب کند.

از نکات جالب توجه این دیدار حضور سردار آزمون بازیکن گنبدی تیم ملی فوتبال ایران و تیم روستوف روسیه در سالن المپیک گنبد بود، وی که به دلیل تعطیلات نیم فصل لیگ برتر فوتبال روسیه به زادگاهش آمده، شاهد پیروزی سخت تیم هاوش گنبد مقابل خاتم اردکان بود.

گفتنی است؛ تیم هاوش گنبد در پایان هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال با سه برد، ۹ شکست و مجموع هشت امتیاز همچنان در مکان دوازدهم جدول قرار دارد.

نماینده گنبد در ادامه این رقابت‌ها و از هفته سیزدهم، چهارشنبه اول دی ماه میزبان تیم پارسه تهران خواهد بود.