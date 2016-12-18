صالحین ورامین از لیگ برتر والیبال کنار گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های صالحین ورامین و پارسه تهران قرار بود تا شامگاه یکشنبه در خانه والیبال برگزار شود اما بازیکنان صالحین حاضر به حضور در محل برگزاری مسابقه نشدند.

تیم صالحین ورامین از ابتدای فصل لیگ برتر والیبال با مشکلات عدیده مالی مواجه بود و با آغاز دور برگشت لیگ برتر والیبال، این معضلات به اوج خود رسید و در نهایت بازیکنان و کادر فنی نماینده والیبال ورامین تصمیم گرفتند تا در مقابل پارسه تهران حاضر نشوند.

تیم صالحین ورامین در دور رفت لیگ برتر والیبال نیز به دلیل مشکلات مالی نتوانست مقابل پارسه تهران حاضر شود و با نتیجه سه برصفر بازنده اعلام شد.

در حالی که عدم حضور صالحین ورامین مقابل پارسه تهران، شوک بزرگی را به ورزش ورامین وارد کرد، حذف نماینده والیبال ورامین، هواداران و علاقه مندان به ورزش در این شهرستان را در غم و اندوه فرو برده است.

بر اساس تصمیم سازمان لیگ فدراسیون والیبال و بر اساس آیین نامه مسابقات، تیم صالحین ورامین به دلیل دوشکست فنی و عدم مشخص شدن وضعیت مالی این باشگاه، از لیگ برتر والیبال کنار گذاشته شد.