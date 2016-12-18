العامری: الحشد الشعبی ۴۵۰۰ کیلومتر را در غرب موصل آزاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فرماندهی عملیات نینوا عراق از هلاکت شمار زیادی از تروریست های داعش در موصل خبر داد.

در همین راستا، «عبدالامیر رشید یارالله» فرمانده عملیات قادمون یا نینوا تاکید کرد: تروریست ها تلاش کردند به وسیله خودروهای بمب گذاری شده به مواضع نیروهای ما در شمال شهر موصل حمله کنند اما ناکام ماندند و ۸۰ نفر از آنها به هلاکت رسیدند.

همچنین «هادی العامری» دبیرکل سازمان بدر وابسته به الحشد الشعبی نیز تصریح کرد: نیروهای الحشد الشعبی موفق شدند مسافتی بیش از ۹۰ کیلومتر را در طول و بیش از ۵ کیلومتر را در عرض آزاد کنند و بدین ترتیب مساحت آزاد شده در غرب موصل به حدود ۴۵۰۰ کیومتر مربع می رسد.

وی در ادامه افزود: ما اراضی غرب موصل را تا جایی آزاد می کنیم که به مرزهای سوریه برسیم. سپس بازخواهیم گشت تا ارتباط تلعفر و موصل را قطع کنیم و به ارتش و نیروهای مبارزه با تروریسم و پلیس اتحادیه در یکسره کردن نبرد کمک کنیم.

دبیرکل سازمان بدر در پایان عنوان کرد: نبرد موصل طول خواهد کشید و به زمان و صبر نیاز دارد. علاوه بر مقاومت داعش، ما نگران هستیم که تروریست ها از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. مداخلات سیاسی بر نقشه نظامی نبرد موصل تاثیر گذاشت.

از سوی دیگر سازمان مهاجرت بین المللی اعلام کرد که از ابتدای عملیات آزادسازی موصل در ۲ ماه قبل، ۱۰۳ هزار و ۸۷۲ نفر آواره شده اند که اکثر آنها ساکنان استان نینوا هستند.

گفتنی است، عملیات آزادسازی موصل از روز ۱۷ اکتبر کلید خورده است و نیروهای عراقی تاکنون دستاوردهای بسیاری در جریان این عملیات داشته اند.