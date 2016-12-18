شهرداری تبریز امروز با تیم ملی بازی می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل بناکار عصر یک شنبه بعداز شکست تیمش برابر بانک سرمایه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بازی سختی بود و ما زورمان به حریف نرسید و در خانه شکست را متحمل شدیم.

وی سپس با بیان اینکه تیم حریف بازیکنان خوب و ملی پوش را در اختیار دارد، ادامه داد: بانک سرمایه قهرمان نیم فصل شده بود و می دانستیم که کارمان سخت است.

بناکار به جدایی بازیکن بهبودی از تیمش هم اشاره کرد و گفت: به دنبال بازیکن جایگزین برای وی هستیم و باید این امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.

در آغاز دور برگشت لیگ برتر والیبال عصر امروز یکشنبه تیم‌ شهرداری تبریز در دیداری خانگی و در سالن اقدمی تبریز به مصاف بانک سرمایه تهران صدرنشین مسابقات رفت و در پایان شکست سنگین سه بر صفر را پذیرفت.

شهرداری تبریز در این بازی با نتایج ۱۸ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۸ بر ۲۵ بازی را به حریف قدرتمند خود واگذار کرد.

شاگردان عادل بناکار در شهرداری تبریز باید روز چهارشنبه در هفته سیزدهم مسابقات به مصاف شهرداری اراک بروند. شاگردان کارخانه نیز باید در تهران به مصاف شهرداری ارومیه بروند.

بانک سرمایه با این پیروزی یازدهمین برد فصل خود را جشن گرفت و به یکه تازی اش در لیگ برتر ادامه داد ولی شهرداری تبریز نیز هشتمین شکست فصل خود را تجربه کرد و در رده دهم جدول رده بندی مسابقات جای گرفت.