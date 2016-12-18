بستر سرمایه گذاری خارجی در قزوین بخوبی فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل یک شرکت ایتالیایی و هیئت اقتصادی ایتالیایی که برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی و تولید پنل و سلول های خورشیدی در استان حضور یافته اند با استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

فریدون همتی در این دیدار گفت: خوشبختانه رابطه تجاری و اقتصادی کشورمان با ایتالیا روبه افزایش بوده و ظرفیت های زیادی برای توسعه مناسبات اقتصادی دو طرف وجود دارد.

وی افزود: امروز با اثبات حقانیت ایران و رون منطقی کشورمان تحریم ها علیه ایران به زباله دان تاریخ پیوسته و بسیاری که منافع خود را ذدر این تحریم ها به خطر افتاده می بینند علاقمند توسعه مناسبت و داشتن رابطه اقتصادی با کشورمان هستند.

استاندار بیان کرد:امروزحتی آمریکایی ها اولین کسانی هستندکه علاقه دارند در فعالیتهای اقتصادی با ایران مشارکت کنند چون در گذشته بیشترین آسیب را دیدند.

وی بیان کرد:دردوران پسابرجام حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی دراستان محقق شده وهمچنان شاهدحضور متقاضیان بیشتری هستیم که ادامه دارد.

همتی در ادامه به حمایت های دولت از سرمایه گذاری های خارجی اشاره و تصریح کرد:امروز قانون، دولت و مردم بر این باور هستند که از سرمایه گذار خارجی حمایت کنند و سرمایه گذاران خارجی از جمایت همه جانبه برخوردارند.

استاندار یادآورشد: از سرمایه گذاران با تمام قدرت حمایت می کنیم و با بسترسازی مناسب دغدغه کارآفرینان را حل می کنیم و در این راستا تمایل داریم رابطه ایران و ایتالیا در حوزه اقتصادی بیشتر شود.