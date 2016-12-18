  1. استانها
  2. قزوین
۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۷

استاندار قزوین:

بستر سرمایه گذاری خارجی در قزوین بخوبی فراهم شده است

بستر سرمایه گذاری خارجی در قزوین بخوبی فراهم شده است

قزوین- استاندار قزوین در دیدار با سرمایه گذار ایتالیایی گفت: بستر بسیار خوبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در استان فراهم شده و ما نیز در این حوزه از طرح های اقتصادی حمایت جدی می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل یک شرکت ایتالیایی و هیئت اقتصادی ایتالیایی که برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی خورشیدی و تولید پنل و سلول های خورشیدی در استان حضور یافته اند با استاندار قزوین دیدار و گفتگو کردند.

فریدون همتی در این دیدار گفت: خوشبختانه رابطه تجاری و اقتصادی کشورمان با ایتالیا روبه افزایش بوده و ظرفیت های زیادی برای توسعه مناسبات اقتصادی دو طرف وجود دارد.

وی افزود: امروز با اثبات حقانیت ایران و رون منطقی کشورمان تحریم ها علیه ایران به زباله دان تاریخ پیوسته و بسیاری که منافع خود را ذدر این تحریم ها به خطر افتاده می بینند علاقمند توسعه مناسبت و داشتن رابطه اقتصادی با کشورمان هستند.

استاندار بیان کرد:امروزحتی آمریکایی ها اولین کسانی هستندکه علاقه دارند در فعالیتهای اقتصادی با ایران مشارکت کنند چون در گذشته بیشترین آسیب را دیدند.

وی بیان کرد:دردوران پسابرجام حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی دراستان محقق شده وهمچنان شاهدحضور متقاضیان بیشتری هستیم که ادامه دارد.

همتی در ادامه به حمایت های دولت از سرمایه گذاری های خارجی اشاره و تصریح کرد:امروز قانون، دولت و مردم بر این باور هستند که از سرمایه گذار خارجی حمایت کنند و سرمایه گذاران خارجی از جمایت همه جانبه برخوردارند.

استاندار یادآورشد: از سرمایه گذاران با تمام قدرت حمایت می کنیم و با بسترسازی مناسب دغدغه کارآفرینان را حل می کنیم و در این راستا تمایل داریم رابطه ایران و ایتالیا در حوزه اقتصادی بیشتر شود.

کد مطلب 3853534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها