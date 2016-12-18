کمک های مردمی شهرستان اهر به مدافعان حرم ونیروهای مقاومت ارسال شد

فرمانده سپاه ناحیه اهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کمک ها شامل ۳ هزار و ۵۰۰ قطعه پتو، لباس گرم و وسایل گرمایشی است.

سرهنگ عبدالحسین ایمانی افزود: همچنین ۵۰۰ میلیون ریال پول نقد نیز برای کمک به مدافعان حرم، نیروهای مقاومت و مردم سوریه جمع آوری شده است.

امام جمعه شهرستان اهر نیز در حاشیه ارسال این کمک ها در گفتگو با خبرنگار مهر از مسئولان، مردم، بسیجیان و کسانی که در امر جمع آوری کمک های مردمی همکاری داشتند تشکر کرد.

حجت الاسلام جواد حاجی زاده گفت: از مردم شهرستان اهر نیز انتظار داریم این کمک ها را تداوم دهند و امیدواریم به زودی با ایستادگی نیروهای مقاومت شاهد نابودی داعش و گروه های تکفیری از منطقه و برگشت آرامش و امنیت باشیم.