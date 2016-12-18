ضرورت تسریع صدور مجوزها برای اجرای طرح های گردشگری اهر

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد عابدی عصر یک شنبه در جلسه بررسی اقدامات انجام یافته سند تدبیر و توسعه شهرستان اهر، گفت: جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری شهرستان اهر، متقاضیان زیادی وجود دارد اما طی مراحل اداری و صدور مجوزها به طول می انجامد که باعث ناامیدی متقاضیان می شود و امیدواریم در این زمینه ادارات شهرستان اهر و یا ادارات کل استان آذربایجان شرقی جهت تسریع در صدور مجوزها همکاری های لازم را داشته باشند.

وی، افزود: مجتمع آبدرمانی یئل سویی و تله کابین تالاب یوسفلو و چند طرح دیگر گردشگری از جمله طرح هایی است که برای شروع نیاز به همکاری ادارات زیربط در امر صدور مجوزهای لازم دارد.

فرماندار شهرستان اهر همچنین با بیان اینکه یکی از بندهای سند تدبیر و توسعه شهرستان اهر بخش کشاورزی است از حمایت از سرمایه گذاری و ارایه تسهیلات برای اجرای طرح های مختلف از جمله کشت گیاهان دارویی و اصلاح، جایگزینی و نوسازی باغات سنتی شهرستان اهر خبر داد.

وی همچنین با اشاره به اینکه قرار است کارخانه آهک هیدراته توسط شرکت ملی مس ایران جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز مجتمع مس سونگون در شهرستان اهر احداث شود خواستار تسریع در احداث این کارخانه شد.

عابدی همچنین از آماده سازی فاز دوم شهرک صنعتی شهرستان اهر اعم از تأسیسات زیربنایی و راه دسترسی خبر داد و افزود: در صورت وجود متقاضی برای احداث واحدهای تولیدی آماده واگذاری زمین به سرمایه گذاران هستیم.