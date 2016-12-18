ماندگاری هنر ایرانی ناشی از اخلاص در خلق اثر است

به گزارش خبرنگار مهر، اولین همایش تخصصی هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران با محوریت نگارگری مکتب قزوین روز یکشنبه با حضور بهمن نامور مطلق معاون سازمان میراث فرهنگی، جواد حضرتی مدیرکل میراث فرهنگی استان، مریم بیدخام مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین، استادان، کارشناسان و هنرمندان در سالن اجتماعات دایی قزوین برگزار شد.

ربابه خاتون پیله فروشها در این همایش موضوع سخنرانی خود را در محور نقش مناظر در کاشی کاری آغاز کرد و گفت: در قزوین هنرهای ارزنده ای داریم که نادیده گرفته شده که یکی از آنها مناظر موجود در کاشی کاری هاست.

وی افزود: هنرمند ایرانی در خلق آثار خود دانسته هایش را در طبق اخلاص می گذارد تا اثری فاخر ایجاد کند به همین دلیل بسیاری از این هنرها ماندگار و ارزشمند است.

استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان تصریح کرد: در نقاشی های کاشی کاریها هرچند شاهد استفاده از هنر غرب هستیم اما هنرمند این اقتباس را در کنار دانش ایرانی خود بخوبی به کار بسته تا اثری جذاب و تاثیرگذار خلق کند.

پیله فروشها اضافه کرد: مبانی نقاشی ایرانی در کاشی کارهای نصب شده در بسیاری از امامزاده ها، بناهای تاریخی و خانه های باستانی بخوبی دیده می شود که متاسفانه در برخی موارد در اثر سهل انگاری شاهد خارج شدن قاب های نقاشی فاخر از برخی بناها هستیم.

وی گفت: اصالت هنرمند قاجار در پایبندی به هنر ایرانی بسیار ارزشمند است و رنگ های بکار رفته در این کاشی ها به جذابیت اثر افزوده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان یادآورشد: در کاشی کاری ها هنرهای اسلیمی، لچک، پیچک های ختایی، ساقه های پیچان اسلیمی به صورت هنرمندانه در کاشی های دوره قاجار بکار رفته که می تواند مورد توجه هنرمندان عصر حاضر قرار گیرد.

در ادامه کیانوش معتقدی پژوهشگر هنرهای ایرانی و اسلامی مقاله خود را با موضوع «شکوه کتاب آرایی در مکتب قزوین»، حسن یوسفی مقاله «بررسی و تطبیق مکتب نقاشی قزوین و عثمانی نیمه دوم قرن دهم هجری»، فائزه جواهری درخصوص «مطالعه اسطوره ها در نگاره های فالنامه پراکنده»، اذان گو مقاله خود را با محور «مطالعه فنی و علمی نقاشی های روی چوب در خانه تاریخی حاج فتحعلی قزوین» قرائت کردند.