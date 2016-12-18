قطعنامه پیشنهادی فرانسه در خصوص حلب را نمی پذیریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ویتالی چورکین»، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، پیش از برگزاری جلسه امروز شورای امنیت، در گفتگو با خبرنگاران حاضر در محل، پیش نویس قطعنامه تخلیه حلب تحت نظارت سازمان ملل را خطرناک و غیرقابل اجرا خواند.

«چورکین» در پاسخ به این سوال که آیا روسیه از پیش نویس قطعنامه پیشنهادی فرانسه در خصوص حلب حمایت خواهد کرد یا خیر، گفت: ما نمی توانیم از (پیش نویس قطعنامه) حمایت کنیم و نمی توانیم بگذاریم به تصویب برسد.

وی همچنین با بیان اینکه روسیه مواضع خود را در خصوص حلب را بسیار شفاف بیان کرده، گفت: ما نظرات خاص خود را داریم. اگر بحث خودخواهی در میان نباشد، ما می توانیم پیشنهادات خوبی ارائه دهیم که توسط شورای امنیت تصویب شود.

گفتنی است، امروز شورای امنیت سازمان ملل جلسه رای گیری اضطراری خود را در خصوص اجرای تخلیه انسانی حلب تحت نظارت سازمان ملل برگزار کرد.