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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۹

سید هاشم صفی الدین:

اسناد محکمی درباره حمایت آمریکا و سعودیها از داعش در اختیار داریم

اسناد محکمی درباره حمایت آمریکا و سعودیها از داعش در اختیار داریم

رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد که اسناد محکمی در خصوص حمایت آمریکا، غرب و سعودی ها از داعش با هدف حفظ این گروه تروریستی به عنوان تهدیدی برای سوریه و عراق در اختیار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی بر لزوم تسریع در روند تشکیل دولت در این کشور تاکید کرد.

در همین راستا، سید «هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله تاکید کرد: ما به صورت مستمر کمک می کنیم و خواستار سرعت بخشیدن به روند تشکیل دولت هستیم. زیرا این موضوع به نفع تمامی لبنانی ها است. در حال حاضر مقاومت در لبنان به دلیل قدرت و جان فشانی نیروهایش به تایید دیگران نیازی ندارد.

وی در ادامه تصریح کرد: قدرت مقاومت روزانه از لبنان تا سوریه و در تمامی منطقه گسترش و افزایش می یابد و در سطح تسلیحات راهبردی و توان نظامی و تاکتیکی رو به رشد است.

عضو ارشد حزب الله در همین رابطه بیان داشت: ما اسناد محکمی در خصوص حمایت آمریکا، غرب و سعودی ها از داعش داریم. آنها تلاش می کنند تا داعش همچنان به عنوان یک تهدید برای وحدت سوریه، عراق و تمامی منطقه باقی بماند. سعودی ها شکست سنگینی در یمن متحمل شده اند و تاکنون هیچ یک از اهداف خود را محقق نکرده اند.

گفتنی است، گروه تروریستی تکفیری داعش با حمایت آمریکا و سعودی ها از چند سال پیش تاکنون منطقه غرب آسیا به ویژه سوریه و عراق را به آتش کشیده است.

کد مطلب 3853547

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    نظرات

    • ط ت صالح US ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
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      افشاکنیدلطفاسریع ترهمزمان درتمامی خبرگزاریهای مقاومت ومتحدین روس وچین وحتی ونزوئلا وبقیه دوستان واقعی مردم منطقه. رسواکنیداین جنایتکاران را

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