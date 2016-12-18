به گزارش خبرنگار مهر، نقاط مختلف استان بوشهر از عصر یکشنبه تاکنون شاهد وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ و کوچکی بوده است که شهرهای آب‌پخش، سعدآباد و بندرریگ به عنوان مرکز این زمین‌لرزه‌ها اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ درجه در مقیاس ریشتر ساعت ۲۰ و ۱۳ دقیقه روز یکشنبه شهر سعدآباد در شهرستان دشتستان را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۹۵ شرقی و عمق ۱۱ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ ۴ ریشتری دیگری نیز ساعت ۲۰ و ۴۵ دقیقه روز یکشنبه شهر سعدآباد را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۴ شمالی و ۵۰.۹۵ شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۲۰ و شش دقیقه روز یکشنبه شهر آبپخش در شهرستان دشتستان را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۹۰ شرقی و عمق ۱۵ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر ساعت ۲۰ و ۱۷ دقیقه روز یکشنبه شهر آبپخش را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۷ شمالی و ۵۰.۹۱ شرقی و عمق ۱۹ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۰و ۲۱ دقیقه روز یکشنبه شهر بندرریگ در شهرستان گناوه را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۸۹ شرقی و عمق ۹ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۲۰ و ۲۹ دقیقه روز یکشنبه شهر بندرریگ را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۸۸ شرقی و عمق ۱۹ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۸ ریشتر ساعت ۱۷ و ۴۷ دقیقه روز یکشنبه شهر سعدآباد را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت۲۹.۶۰ شمالی و ۵۰.۹۸ شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۷ ریشتر ساعت ۱۸ و ۱۳ دقیقه روز یکشنبه شهر آبپخش را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۹۴ شرقی و عمق ۱۲ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر ساعت ۱۸ و ۳۲ دقیقه روز یکشنبه شهر بندرریگ را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۸۵ شرقی و عمق ۱۳ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر ساعت ۱۸ و ۳۴ دقیقه روز یکشنبه شهر آبپخش را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۳ شمالی و ۵۰.۹۱ شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۶ ریشتر ساعت ۱۸ و ۴۵ دقیقه روز یکشنبه شهر بندرریگ را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۸۹ شرقی و عمق ۲۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۲.۷ ریشتر ساعت ۱۸ و ۴۶ دقیقه روز یکشنبه شهر بندرریگ را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۸۴ شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۱ ریشتر ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه روز یکشنبه شهر بندرریگ را لرزاند. مرکز این زمین‌لرزه در موقعیت ۲۹.۵۵ شمالی و ۵۰.۸۹ شرقی و عمق ۱۰ کیلومتری زمین اعلام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون گزارشی از خسارات این زمین‌لرزه مخابره نشده است.