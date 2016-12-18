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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۶

به دنبال بارش برف و برودت هوا در استان صورت می گیرد

تغییرات در زمان شروع کلاس های برخی از مدارس آذربایجان شرقی

تغییرات در زمان شروع کلاس های برخی از مدارس آذربایجان شرقی

تبریز – مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان از تغییرات در زمان شروع کلاس های برخی از مدارس آذربایجان شرقی خبر داد.

نادر فکورنیا در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: به دنبال بارش برف و برودت هوا در استان روز دوشنبه ۲۹ آذرماه مدارس مقطع پیش دبستانی وابتدایی درعشایر استان با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع خواهدشد.

وی سپس ادامه داد: مدارس تمام مقاطع تحصیلی شهرستان اهر اعم از مناطق شهری و روستائی با تاخیر و راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

فکورنیا افزود: همچنین فردا دوشنبه مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی (مناطق شهری و روستائی) کلیبر نیز با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹  شروع می شوند.

مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان ادامه داد: مدارس تمام مقاطع تحصیلی هم مناطق شهری و هم مناطق روستائی ورزقان نیز با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ صبح شروع می شوند.

کد مطلب 3853555

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    نظرات

    • تینا IR ۲۱:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۰۵
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      چرا راهنمایی هارو تعطیل نمی کنید اونا هم آدمن

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