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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۱۳

به دنبال ورود سامانه بارشی فعال به استان صورت می گیرد

احتمال یخبندان و اختلال تردد در جاده های آذربایجان شرقی

احتمال یخبندان و اختلال تردد در جاده های آذربایجان شرقی

تبریز – معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی استان از احتمال یخبندان و اختلال تردد در جاده های آذربایجان شرقی به دنبال ورود سامانه بارشی فعال به استان خبر داد.

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نقشه های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده عبور موج بارشی زود گذر طی روز دوشنبه به استان است که باعث بارش برف در بسیاری از شهرها می شود.

وی سپس با تاکید بر اینکه این سامانه همچنین باعث ابرناکی، وزش باد(گاهی تا نسبتا شدید)، بارش برف، مه یا غبار، کاهش دید و تداوم سردی هوا خواهد بود، ادامه داد: با توجه به شدت وزش باد در برخی نواحی به ویژه مناطق کوهستانی و گردنه های برفگیر، کولاک برف و یخبندان و اختلال در تردد جاده ای دور از انتظار نیست.

اشجعی از رانندگان خواست تا در جاده های برفی و کوهستانی با سرعت مطمئن رانندگی کنند و زنجیرچرخ نیز به همراه داشته باشند.

کد مطلب 3853562

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