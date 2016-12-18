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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۴

اخبار امنیتی یمن؛

۴ شهید و زخمی در استان صعده/ انهدام خودرو زرهی سعودی ها در نجران

۴ شهید و زخمی در استان صعده/ انهدام خودرو زرهی سعودی ها در نجران

شهادت و زخمی شدن ۴ یمنی در پی حملات سعودی ها به صعده، حمله موشکی و خمپاره ای به مواضع ارتش سعودی در نجران و انهدام ۲ خودرو زرهی سعودی در نجران از جمله اخبار امنیتی یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نبرد نیروهای ارتش و کمیته های مقاومت مردمی یمن با مزدوران و متجاوزان سعودی با شدت ادامه دارد.

در همین راستا، در پی حملات جنگنده های رژیم سعودی به منطقه برکان در رازح واقع در استان صعده یک شهروند یمنی شهید شد.

جنگنده های سعودی همچنین ۵ نوبت منطقه المهاذر در سحار ، ۱۵ مرتبه اردوگاه کهلان، ۲ مرتبه شهر ضحیان واقع در استان صعده را بمباران کردند که منجر به زخمی شدن یک شهروند یمنی شد.

۲ شهروند یمنی نیز بر اثر تیراندازی مرزبانان سعودی به منطقه آل الشیخ در منبه واقع در استان صعده زخمی شدند.

جنگنده های سعودی همچنین مناطقی در استان نجران، صنعا پایتخت یمن و الحدیده را بمباران کردند.

از سوی دیگر رزمندگان یمنی نیز مواضع ارتش سعودی را در نجران هدف حملات خمپاره ای و موشکی قرار دادند.

۲ خودرو زرهی سعودی از نوع برادلی نیز در موقعیت شجع در نجران منهدم شدند.

کد مطلب 3853565

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