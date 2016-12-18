۲۴۰۰ هکتار از مزارع کشور با فاضلاب آبیاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خسرو صادق نیت در جلسه مشترک وزارتخانه های بهداشت و جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته طی دو سال گذشته در کاهش استفاده از سموم کشاورزی و آبیاری مزارع با فاضلاب، گفت: در این مدت بیش از ۳۰۰ هزار کشاورز از مجموع چهار میلیون کشاورز درباره نحوه استفاده صحیح از سموم آموزش دیده اند اما هنوز در خصوص استفاده از سموم کشاورزی وضعیت مطلوب نیست.

رئیس مرکز سلامت و محیط کار وزارت بهداشت، استفاده نابجا از سموم در کشاورزی را یکی از مشکلات شایع در گذشته بیان کرد و افزود: به عنوان مثال برای سم پاشی خیار از سم پنبه استفاده می شد که موجب باقیماندن سموم بیش از حد در محصول کشاورزی می شد.

وی ضمن اشاره به افزایش میزان نظارت ها در خصوص استفاده از سموم و آبیاری با فاضلاب طی دو سال گذشته، افزود: به دلیل افزایش نظارت ها تعداد متخلفان معرفی شده در این حوزه به مراجع قضایی افزایش یافته است.

صادق نیت با بیان اینکه میزان مزارع آبیاری شده با فاضلاب در سال ۹۱ را حدود ۳ هزار و ۴۰۰ هکتار بیان کرد و افزود: این میزان در سال ۹۴ به دو هزار و ۴۰۰ هکتار کاهش یافت و تعداد اخطارهای بهداشتی به کشاورزان متخلف در سال ۹۱ حدود ۱۸۷ مورد بود که در سال ۹۲ به ۳۳۰ مورد، در سال ۹۳ به ۴۶۰ مورد و در سال ۹۴ به ۶۶۰ مورد افزایش یافت.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به اینکه تعداد تخلف ارجاع شده به قوه قضائیه از ۱۱۹ مورد در سال ۹۱ به ۲۹۱ مورد در سال ۹۴ افزایش یافته است، افزود: موارد نمونه برداری از فاضلاب های مورد استفاده در مزارع نیز از ۱۵۰ مورد در سال ۹۱ به ۳۰۰ مورد در سال ۹۴ افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه حدود ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی کشور با فاضلاب تصفیه نشده آبیاری می شود، افزود: در استان های البرزِ، آذربایجان غربی، تهران و کرمانشاه بیشتر زمین های کشاورزی با فاضلاب تصفیه نشده آبیاری می شود.

صادق نیت افزود: مشکلات آبی و کمبود آب در برخی مناطق را عامل استفاده غیر مجاز از فاضلاب در کشاورزی بیان کرد و تاکید کرد: باید برای کاهش این آسیب به سمت آموزش حداکثری کشاورزان و کشت های جایگزین برویم.