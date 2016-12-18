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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۲۱:۳۲

وقوع ۱۷ زلزله بزرگ و کوچک

زمین‌لرزه‌های استان بوشهر خسارتی در پی نداشته است

زمین‌لرزه‌های استان بوشهر خسارتی در پی نداشته است

بوشهر - مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر با اشاره به وقوع زمین‌لرزه‌های متعدد در سطح استان، گفت: زمین‌لرزه‌های استان بوشهر خسارتی در پی نداشته است.

قاسم قائدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع ۱۷زمین‌لرزه در استان بوشهر اظهار داشت: این زمین‌لرزه‌ها در شهرستان‌های دشتستان و گناوه روی داده است که خوشبختانه تاکنون گزارشی از خسارات زمین‌لرزه به ما نرسیده است.

وی اضافه کرد: به صورت مستمر با فرمانداران و مسئئولان مناطق زلزله‌زده در ارتباط هستیم و وضعیت رصد می‌شود و شوراهای بحران نیز در دو شهرستان دشتستان و گناوه آماده هستند.

مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر ادامه داد: آمادگی لازم برای خطرات احتمالی در استان بوشهر وجود دارد و نیروهای امدادی در حالت آماده‌باش هستند.

وی خواستار آمادگی مردم برای پیشگیری از بروز خطرات زمین‌لرزه شد و افزود: همچنان شاهد استمرار وقوع زمین‌لرزه در دشتستان و گناوه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از عصر یکشنبه تاکنون ۱۷ زمین‌لرزه در استان بوشهر ثبت شده است که بزرگترین زلزله با شدت ۴.۱ ریشتر در شهر آبپخش شهرستان دشتستان بوده است.

کد مطلب 3853569

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