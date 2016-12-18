بیانیه مهم فرمانده نیروهای هم پیمان سوری درباره حوادث فوعه وکفریا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فرمانده نیروهای هم پیمان سوریه با صدور بیانیه ای به رویدادهای اخیر شهرک های فوعه و کفریا واکنش نشان داد.

در همین راستا، فرمانده نیروهای هم پیمان سوریه تاکید کرد: طبق تماس ها با طرف های مربوطه قرار بود توافق حلب از امروز اجرا شود. این تماس ها از طریق نماینده های روسیه، سوریه، ترکیه، جیش الفتح، احرار الشام و متحدان صورت گرفت.

وی در ادامه تصریح کرد: طبق این توافق مریضان و مجروحان از فوعه و کفریا در حومه ادلب خارج خواهند شد و از سوی دیگر روند خروج عناصر مسلح از حلب نیز تکمیل خواهد شد. عناصر مسلح را به حلب بازگرداندیم تا از توقف توافق و ایجاد درگیری میان مردم معترض فوعه و کفریا با عناصر مسلح جلوگیری کنیم.

فرمانده نیروهای هم پیمان سوری در ادامه می افزاید: ما از لحاظ اخلاقی افرادی را که به آنها امان داده ایم، گروگان نمی گیریم. یکی از فرماندهان اصلی گروه های مسلح در حلب در کنترل ما بود اما وی را به مناطق شرقی بازگرداندیم. تاخیر در اجرای توافق و آتش زدن ۵ اتوبوس اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی است.

وی تاکید کرد: این مکر از سوی ما صورت نگرفته است و مسئولیت این اقدامات با تروریست ها و کشورهای حامی آنها است. کشورهای ناظر بر توافق و همراهان آنها همچنان قدرت تاثیرگذاری بر عناصر مسلح را دارند تا فرصتی را برای دستیابی به راهکاری مناسب فراهم کنند. جامعه بین المللی به دلیل عدم توجه به مسأله مناطق فوعه و کفریا که از سال ها پیش در محاصره هستند، مسئول است.

وی همچنین گفت: ما به توافقات دولت سوریه احترام می گذاریم و هرنوع توافقی که موجب حفاظت از شهروندان شود را تایید می کنیم.

گفتنی است، طبق توافقات صورت گرفته چندین اتوبوس امروز یکشنبه در صدد ورود به فوعه و کفریا برای خارج کردن مردم بودند که این اتوبوس ها از سوی گروه های مسلح احرار الشام و جبهه النصره به آتش کشیده شد.