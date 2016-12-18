کارشکنی۳۰درصد ازمجموعه شهرداری آبادان/۱۸۲ شرکت ازشهرداری طلبکارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حویزاوی عصر امروز یکشنبه در جلسه رسمی و علنی در صحن شورای شهر آبادان با بیان اینکه به طور معمول ۱۸ ساعت از وقت من در طول روز صرف انجام مسئولیتم می شود، افزود: تمامی ارتباطات من با ادارات شهرستان، استان و حتی پایتخت مشخص و واضح است و در طول مدت این ۷۵ روز تصدی خود به عنوان شهردار آبادان با بسیاری از مدیران شهری که شاید از محل استقرار شهردار نیز خبر نداشتن ارتباط برقرار کردم و پیگیر مسائل مختلف شدم.

وی اظهار کرد: موضوع پاکسازی محله به محله حرکتی نمادین است که برای ادای احترام به مردم شهر انجام می شود.

حویزاوی با اشاره به آغاز کار ساحل سازی رودخانه بهمنشیر به ‌صورت امانی تصریح کرد: این کار در حد استانداردهای معمول در حال انجام و پیشروی است و در این مدت نیز حجم زیادی از خاک های املاح زده را از این منطقه جمع آوری و خارج کرده ایم.

شهردار آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تصویب بودجه از سوی شورا برای یک پروژه به منزله برنامه و راهبرد است و نیازی به ارائه برنامه در قالب دست نوشته نیست، گفت: پیگیر موضوع ایجاد کمربند سبز شهری به رغم طرح آن در جلسه شورای راهبردی شهرستان در محل فرمانداری هستیم.

حویزاوی افزود: در زمان تحویل شهرداری آبادان ۱۸۲ شرکت از شهرداری مطالبه داشتند که به عنوان مثال حجم مطالبات تنها یک مورد آن ۸۷ میلیارد تومان بود.

به گفته وی تاکنون بیش از دو هزار و ۵۰۰ سرویس نخاله از مناطق حاشیه ای شهر جمع آوری شده است.



به گزارش خبرنگار مهر، وقتی محمد حویزاوی در حال ارائه گزارش بود برخی منتقدان در جلسه عقیده داشتند که وی در حال فرار از پاسخگوئی است و صرفا قصد ارائه گزارش دارد به همین در حین ارائه گزارش شهردار، جلسه به تنش کشیده شد به همین دلیل جلسه طرح سئوال از شهردار آبادان بدون نتیجه مشخصی پایان یافت.