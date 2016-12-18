نفرات و تیم های برتر کشتی پهلوانی استان مرکزی شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با شرکت ۱۴۵ کشتی گیر از باشگاه های استان مرکزی از روز شنبه به مدت دو روز در اوزان ششگانه و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در اراک برگزار شد.

در رده سنی نوجوانان در وزن ۵۰ کیلوگرم امیرمحمد جمالی از آلومینیوم، وزن ۶۰ کیلوگرم محمد امین قاسمی از دلیجان، وزن ۷۰ کیلوگرم آرمین خانه زر از ساوه، وزن ۸۰کیلوگرم مهران یعقوبی از ساوه و وزن ۱۰۰کیلوگرم علی رضا یوسفی مقام های نخست را کسب کردند.

براساس این گزارش، در رده سنی جوانان هم ورزشکاران در شش وزن به رقابت پرداختند که در نهایت، در وزن ۶۰ کیلوگرم محسن آقا گلی از مرزیجران، وزن ۷۰ کیلوگرم مسعود محمدی از آلومینیوم، وزن ۸۰ کیلوگرم مرتضی صمدی از آلومینیوم، وزن ۹۰ کیلوگرم امیرحسین صادقی از آلومینیوم، وزن ۱۰۰ کیلوگرم محمدمهدی امینی منش از آلومینیوم و وزن به اضافه ۱۰۰ کیلوگرم صالح شیرازی از آلومینیوم در سکوی نخست ایستادند.

همچنین در رده سنی بزرگسالان در وزن ۶۰ کیلوگرم رضا بادکوبه از راه آهن، وزن ۷۰ کیلوگرم رضا زواره از ساوه، وزن ۸۰ کیلوگرم میلاد یوسفی از ساوه، وزن ۱۰۰ کیلوگرم محمدمهدی سلیمانی از آلومینیوم و به اضافه ۱۰۰کیلوگرم ساجد جلالی از ساوه مقام های نخست را به خود اختصاص دادند.

در رده بندی تیمی هم در رده سنی نوجوانان، تیم مرزیجران با کسب ۴۳ امتیاز اول شد و تیم های ساوه و آلومینیوم به ترتیب با کسب ۳۸ امتیاز دوم و سوم شدند.

همچنین در رده بندی تیمی جوانان، تیم آلومینیوم با ۴۷ امتیاز در سکوی اول ایستاد و تیم شهدای پنجم مرداد با کسب ۳۲ امتیاز دوم شد.

در رده بندی بزرگسالان هم، تیم آلومینیوم با کسب ۴۱ امتیاز در جایگاه اول ایستاد و تیم های ساوه و مرزیجران با کسب ۳۴ و ۲۴ امتیاز به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.