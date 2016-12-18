ارتش ایران درمجامع بین المللی سازمانی پویا در فعالیتهای قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل هاشم شامگاه یکشنبه در مراسم افتتاح موسسه تخصصی آموزش قرآن کریم نیروی زمینی ارتش در کرمانشاه، ارتش را نهادی موثر و پیشتاز در امر ترویج علوم و فعالیت‌های قرآنی دانست و اظهار داشت: تاکید مقام معظم رهبری بر تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان اینکه تربیت ۶۵ هزار حافظ قرآن در بدنه ارتش در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب انجام خواهد شد، گفت: ارتش در مجموع بیش از ۴۰۰۰ حافظ قرآن دارد.

وی ارتش جمهوری اسلامی ایران را سازمانی فعال، پیشتاز و پویا در امر فعالیت‌های قرآنی در زمینه فعالیت‌های قرآنی در میان ارتش‌های کشورهای اسلامی و مجامع بین‌المللی دانست و بیان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران از سازمان‌های برتر لشکری و کشوری در زمینه فعالیت های قرآنی است.

حجت الاسلام آل هاشم با اشاره به اجرای فعالیت های قرآنی در پادگان‌ها و منازل سازمانی ارتش گفت: از ابتدای سال تاکنون ۳۶ دوره مسابقات قرآن کریم در ارتش برگزار شده است.

وی انس با قرآن کریم را سبب نورانیت دل ها دانست و گفت: اگر قلب و جان نیروهای مسلح به نور قرآن روشن باشد، دشمن هرگز توفیقی در برابر نیروهای مسلح ما نخواهد یافت.