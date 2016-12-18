شهردارآبادان باید ۲۴ ساعت کار کند/ازاعضای شورا درخواست نیرو نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا قاسمی زاده عصر امروز یکشنبه در جلسه رسمی و علنی در صحن شورا افزود: آن زمان که آبادان ۵۰۰ هزار نفر جمعیت داشت کل بیکاران هشت هزار نفر بودند اما اکنون با جمعیتی حدود ۳۰۰ هزار نفر، جمعیت جوان بیکار آن به ۵۷ هزار نفر می رسد که این به نوبه خود یک فاجعه است.

وی با بیان اینکه طرح سئوال به معنی حرمت شکنی نیست، اظهار کرد: پرسش ما از شهردار از این بابت است که امانت بزرگ و مسئولیت خطیری از سوی مردم بر دوش ما نهاده شده و مردم می خواهند که از میزان پیشرفت امور در شهرشان مطلع شوند به همین دلیل ما به عنوان منتخبان آنها در نهاد شورا این سئوالات را از شهردار می پرسیم.

قاسمی زاده با اشاره به وجود مشکلات عدیده در شهر آبادان تصریح کرد: بنا نداریم که یک شرایط سخت تری را در شهر به وجود آوریم، مردم به اندازه کافی با التهابات و مشکلات عدیده ای دست به گریبانند که بیکاری نمونه بارز آن است.

وی با قدردانی از برخی اقدامات انجام شده توسط شهردار گفت: اینکه شهردار توانست جلو حیف و میل های رستورانی شهرداری را بگیرد یکی از کارهای خوب است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

قاسمی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با مهم خواندن موضوع اولویت بندی در انجام امور شهرداری، خطاب به شهردار آبادان افزود: به هر حال شما یک شهرداری را با کلی مشکل و بدهی تحویل گرفتید؛ بنابراین اکنون که وضعیت بودجه با مشکل مواجه هست و به طور قطع سال آینده نیز وضعیتی بهتر از الان نخواهیم داشت باید به این مسئله سر و سامان دهید و کارها را بر اساس اولویت بندی به پیش ببرید، شاید شما نیت داشتید که یک شبه بیش از ۱۰۰ درخت کهور ۵۰ ساله قطع شود اما بهر حال الویت فعلی ما قطع درختان نبود، اگر چه شاید انجام این کار بد نباشد و قرار بوده تا به جای آن نخل کاشته شود(البته بایستی پاجوش باشد نه نخل پنج ساله) اما این کار باید با استفاده از نظر کارشناسان صورت می گرفت.

پارک بانوان نیاز مبرم

وی اظهار کرد: در مورد انتقال پارک بانوان به محل جدید نیز ایراداتی وجود دارد که می شد با درایت و انجام کار کارشناسی بهتر این موضوع را حل و فصل کرد، پارک بانوان نیاز مبرم شهر است و بانوان حق دارند تا فضاهای خاص خود را داشته باشند.

قاسمی زاده تصریح کرد: در سالهای گذشته پارکهای زیادی را دیدیم و طرحهای زیادی را برای اجرا ارائه کردیم و قرار شد تا طراحی بهتری در این زمینه انجام شود اما چنین نشد، شاید با این خرج و مخارجی که تاکنون برای این پارک انجام شد و باز هم ادامه دارد، می شد بهتر از این به مردم خدمات داد مردمی که هر طرف رو می کنند فقط دیوار و فنس می بینند.

عضو شورای شهر آبادان اظهار کرد: مسئولی که تنها چهار تا پنج ساعت در شهر کار می کند در واقع به مردم خیانت کرده است، یک مسئول آبادانی باید ۲۴ ساعته کار کند تا شاید گرهی از مشکلات مردم باز شود، شما به عنوان شهردار شروع کننده باشید و آقایان را برای همراهی و کمک به شهرداری متقاعد کنید، تا کی باید شاهد پس روی شهر باشیم، مردم به فضایی برای تفریح نیاز دارند و این مسئله نیز از نظر ما بسیار حائز اهمیت است.

قاسمی زاده با اشاره دوباره به وجود ۵۷ هزار نیروی جوان بیکار در آبادان تصریح کرد: اگر قرار است در بخشهای مختلف افرادی به کار گرفته شوند به جای آنکه از اعضای شورا بخواهید تا افرادی را معرفی کنند این خواسته را از رئیس اداره کار داشته باشید تا افراد زیادی را که به امید یافتن شغلی در اداره کار ثبت نام کرده اند به کار گماشته شوند، وقتی انتخاب افراد برای رفتن به سر کار فردی شد انتخاب به طور قطع عادلانه نخواهد بود آن هم از میان خیل عظیمی از افراد جویای کار در شهر به همین دلیل از این مسئله مهم به سادگی عبور نکنید تا از همه افراد به تناسب استفاده شود.

مشکلات کارکنان شهرداری

عضو شورای اسلامی شهر در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در زمان حاضر کارکنان شهرداری با مشکل جدی از جمله عدم پرداخت حق بیمه و امثال آن مواجهند، اینها کسانی هستند که ۳۰ سال در شهرداری زحمت کشیدند و فکر می کنند که اکنون فرزند آنها باید جایگزین آنها شوند و این مشکلی است که ما در فضای شهرداری به طور جدی با آن مواجیهم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به شهردار در انتصاب افرادی از بیرون شهر برای برخی تصدی های شهرداری اظهار کرد: باید برای دو هزار نیروی شهردار کارسازی کرد، اگر از بیرون فردی را برای گماردن در منصبی می آورید شاید توجیهتان آن باشد که چنین تخصصی در آبادان نیست، شاید هم درست باشد اما ما جوانان بسیار خوب و با تجربه بالایی در شهرداری داریم که می توان با کارسازی برای آنها از توان آنان بهره ببریم.

قاسمی زاده، ایجاد مراکز آموزشی و تربیت افراد با تخصص های مختلف را مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: از بودجه های تخصیصی استانداری می توان مجموعه های پایداری را در شهر به وجود آورد که برای شهرداری درآمد زا باشد اما ما تنها چشممان را دوخته ایم به درآمدی که از پالایشگاه و یا پتروشیمی در قالب آلایندگی به ما می رسد و به جای هزینه کرد آن در فضای شهری که اصل آن هم همین است آن را تحت عنوان حقوق به پرسنل شهرداری می دهیم که در واقع یک کار غیر قانونی هم به شمار می رود ولی همه ما چشممان را بسته ایم چرا که یک کارگر بدون دریافت دستمزد چه می تواند، انجام دهد.

وی بر رسیدگی به مناطق حاشیه ای شهر تاکید کرد و گفت: در تبلیغاتی که در قالب نظافت محله به محله ارائه می شود به مناطق حاشیه ای هم سری بزنید، شاید کاروانی و یا مسئولی از آن منطقه عبور نکند اما شهرداری می تواند با انجام کارهای خوب و از جمله نظافت منطقه رضایتمندی خدا را که در رضایت مردم هست را به دست آورد.



