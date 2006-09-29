تيم خوبي به دوحه قطر مي رود/ بازيهاي آسيايي براي ما حكم المپيك را دارد

احسان قائم مقامي عضو تيم ملي شطرنج ايران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اينكه مسابقات انتخابي شطرنج براي بازيهاي آسيايي قطربسيارحساس بوده است گفت: اين مسابقات با حساسيتهاي خاصي دنبال شد اما با اينحال تركيب تيم خوب است تمام بازيكنان هم در مسابقات انتخابي زحمت كشيدند ولي با اينحال هرفردي كه برنده است بايد به اين مسابقات برود.

وي اظهار داشت: تيم ما تركيب خوبي دارد و ازحريفان خود هم دربازيهاي قطر شناخت كافي دارد با اين حساب مي توانيم اميدوارباشيم كه كاروان ورزشي شطرنج ايران يكي ازتيمهاي پر اميد براي كسب نتيجه دراين مسابقات باشد.

قائم مقامي ادامه داد: شطرنج دنيا روي آسيايي ها مي چرخد و به وضوح با حضور تيم هايي چون هند وچين و حتي ازبكستان قزاقستان، فيليپين و ويتنام و اندونزي كا ما كمي سخت مي شود اما من حضور خودمان را در مسابقات با شانس بيشتري مي بينم اگركمي خوش شانس باشيم مي توانيم مدال و عنوان هم بياوريم.

عضو تيم ملي ايران اعزامي به مسابقات دوحه قطر تصريح كرد: بايد دراين مدت عاملهاي منفي را كم كنيم و بيشترين برنامه خود را روي تمرين قرار دهيم كه با اين حساب تا حدود 70 درصد شانس كسب مدال خود را افزايش خواهيم داد.

وي در پايان گفت: اين اولين دوره اي است كه ما دربازيهاي آسيايي شركت مي كنيم و با وجه به اينكه اكثر قهرمانان اين رشته در اين قاره هستند مي توانم بگويم سطح اين مسابقات در سطح المپيك است.