جدایی قطعی دو بازیکن از استقلال/ ابهام در وضعیت مهاجم معترض

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان از یک سو به حریفان پیش روی استقلال در جام حذفی و لیگ برتر (نفت و سپاهان) فکر میکند و از سوی دیگر به نقل و انتقالات زمستانیاش؛ چرا که ترمیم نقاط ضعف برای نیم فصل دوم در اولویت های سرمربی استقلال قرار دارد.
در این رابطه باید گفت دو بازیکنی که جداییشان تا حدود زیادی در نیم فصل دوم از استقلال قطعی شده، میثم مجیدی و امین حاج محمدی هستند. دو مدافع استقلال که در نیم فصل اول کمترین فرصت بازی به آنها رسید و پیشنهاداتی نیز از دیگر تیم های لیگ برتری دارند.
آرش افشین مهاجم خوزستانی استقلال که وی نیز فرصت چندانی در استقلال برای بازی نیافت، میتواند یکی دیگر از جداشدگان استقلال در نیم فصل دوم باشد؛ البته منوط به این که منصوریان بتواند به جای وی، بازیکن دیگری بگیرد. در غیر اینصورت افشین از استقلال جدا نخواهد شد.
میعاد یزدانی دیگر بازیکن استقلال است که در خصوص جداییاش از استقلال اخباری به گوش میرسید، اما باید گفت وی تنها در صورتی از این تیم جدا میشود که خودش چنین خواستهای داشته باشد چرا که سرمربی استقلال نظر خاصی در خصوص جدایی این بازیکن ندارد.
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