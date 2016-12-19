نقش روسیه در مذاکرات صلح افغانستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «خامه پرس»، «حامد کرزای» رئیس جمهوری پیشین افغانستان در دیدار با «الکساندر مانتسکی» سفیر روسیه در کابل، نقش روسیه در مذاکرات صلح افغانستان را ضروری خواند.

کرزای در این دیدار ضمن قدردانی از علاقمندی روسیه برای ایفای نقش در مذاکرات صلح افغانستان اعلام کرد که با توجه به اینکه تروریسم خطر جدی برای منطقه است حضور کشور قدرتمندی مانند روسیه برای پیشبرد مذاکرات صلح افغانستان ضروری و موثر است.

سفر روسیه نیز ضمن تاکید بر کمک به افغانستان در این راستا اعلام کرد که کشورش برای برقرای صلح و ثبات در افغانستان از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

مانتسکی همچنین ضمن پذیرش رابطه کشورش با گروه طالبان اعلام کرد که این رابطه تنها با هدف جلوگیری از حملات این گروه به دفاتر سیاسی و شهروندان این کشور در افغانستان برقرار شده است.