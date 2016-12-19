به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش ملی کتاب و نشر با محوریت «بازاریابی، تبلیغات و اطلاع رسانی در صنعت نشر» و «نظام آموزش و پرورش و کتابخوانی» ۲۴ بهمن ماه سال جاری و با حمایت های معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی و باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد.
در محور اول از این همایش موضوعات زیر مورد توجه قرار میگیرد:
شاخصها، راهبردها و الزامات «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر
نسبت میان اقتصاد مقاومتی و «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر
رسانههای جمعی و «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر
رسانههای نوین و «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر
تاثیر بازارهای جدید فروش کتاب در «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر
تاثیر نمایشگاههای کتاب داخلی و خارجی در «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاعرسانی در صنعت نشر» مطالعه موردی نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نمایشگاه کتاب ابوظبی، نمایشگاه کتاب ترکیه و...
تاثیر و تاثر «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صادرات کتاب
جایگاه و نقش دولت/ ناشران/ اتحادیهها و تشکلهای نشر/ کتابخانهها/ نهادهای مدنی در «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر
نسبت میان مصرف و «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر
در محور دوم از این همایش نیز درباره موضوعات زیر بحث و بررسی انجام میشود:
نسبت میان سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و کتابخوانی
تاثیرکتابهای درسی برکتابخوانی دانشآموزان
نقش خانواده به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش و پرورش درکتابخوانی کودکان و نوجوانان
نقش معلمان و کادر اجرایی مدارس و کتابدار در کتابخوانی دانش آموزان
کتابخانه های آموزشگاهی و ترویج مهارتهای کتابخوانی
زنگ کتابخوانی درمدارس و تاثیر آن در کتابخوانی
برنامههای جنبی مدارس و تاثیر آنها بر کتابخوانی
نظام آموزش و پرورش و ترویج مهارتهای یادگیری مادامالعمر
راهکارهای افزایش کتابخوانی در مدارس
مقایسه تطبیقی تاثیر نظام آموزش و پرورش برکتابخوانی در ایران با سایرکشورها
علاقه مندان می توانند متن کامل مقالات خود را با دو محور یادشده، تا ۱۵ دی ماه به نشانی الکترونیکی icbp.ir@gmail.com ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت icbp.ir مراجعه کنند.
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