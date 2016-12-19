به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش ملی کتاب و نشر با محوریت «بازاریابی، تبلیغات و اطلاع رسانی در صنعت نشر» و «نظام آموزش و پرورش و کتابخوانی» ۲۴ بهمن ماه سال جاری و با حمایت های معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی و باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد.

در محور اول از این همایش موضوعات زیر مورد توجه قرار می‌گیرد:

شاخص‌ها، راهبردها و الزامات «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر

نسبت میان اقتصاد مقاومتی و «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر

رسانه‌های جمعی و «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر

رسانه‌های نوین و «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر

تاثیر بازارهای جدید فروش کتاب در «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر

تاثیر نمایشگاه‌های کتاب داخلی و خارجی در «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع‌رسانی در صنعت نشر» مطالعه موردی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، نمایشگاه کتاب فرانکفورت، نمایشگاه کتاب ابوظبی، نمایشگاه کتاب ترکیه و...

تاثیر و تاثر «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صادرات کتاب

جایگاه و نقش دولت/ ناشران/ اتحادیه‌ها و تشکل‌های نشر/ کتابخانه‌ها/ نهادهای مدنی در «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر

نسبت میان مصرف و «بازاریابی»، «تبلیغات و اطلاع رسانی» در صنعت نشر

در محور دوم از این همایش نیز درباره موضوعات زیر بحث و بررسی انجام می‌شود:

نسبت میان سیاست‌­های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور و کتابخوانی

تاثیرکتاب‌های درسی برکتابخوانی دانش‌­آموزان

نقش خانواده به عنوان یکی از ارکان نظام آموزش و پرورش درکتابخوانی کودکان و نوجوانان

نقش معلمان و کادر اجرایی مدارس و کتابدار در کتابخوانی دانش آموزان

کتابخانه­ های آموزشگاهی و ترویج مهارتهای کتابخوانی

زنگ کتابخوانی درمدارس و تاثیر آن در کتابخوانی

برنامه‌های جنبی مدارس و تاثیر آنها بر کتابخوانی

نظام آموزش و پرورش و ترویج مهارت‌های یادگیری مادام‌العمر

راهکارهای افزایش کتابخوانی در مدارس

مقایسه تطبیقی تاثیر نظام آموزش و پرورش برکتابخوانی در ایران با سایرکشورها

علاقه مندان می توانند متن کامل مقالات خود را با دو محور یادشده، تا ۱۵ دی ماه به نشانی الکترونیکی icbp.ir@gmail.com ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت icbp.ir مراجعه کنند.