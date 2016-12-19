منصوریان برگ برنده استقلال در بازی با نفت است

پیروز قربانی در گفتگو با مهر در خصوص دیدار روز سه شنبه آبی پوشان مقابل نفت تهران در جام حذفی اظهار داشت: استقلال شانس زیادی برای پیروزی در این بازی دارد. شناختی که منصوریان از نفت تهران دارد می‌تواند برگ برنده استقلال در این بازی باشد چون پایه و اساس تیم نفت نسبت به فصل گذشته که منصوریان مربی این تیم بود تغییر زیادی نکرده است.

قربانی گفت: البته علی دایی هم تیم خیلی خوبی ساخته است و جایگاه این تیم در لیگ برتر نشان می دهد که استقلال کار راحتی هم در این بازی نخواهد داشت. اما جمیع جهات نشان می‌دهد استقلال باید برنده این بازی سنگین باشد.

وی افزود: برای استقلال بهتر است تکلیف را در نود دقیقه مشخص کند. چون پیش بینی این است استقلال باید تیمی باشد که عطش بیشتری برای پیروزی دارد. اگر شاگردان منصوریان ابتکار عمل را در دست بگیرند می‌توانند در همان نود دقیقه کار را تمام کنند.

مدافع پیشین استقلال در خصوص وضعیت این تیم در لیگ برتر نیز گفت: با اتفاقاتی که هفته گذشته در لیگ برتر روی داد مشخص شد که هیچ تیمی برای قهرمانی نمی تواند نا امید باشد. استقلالی‌ها اگر خواهان ادامه حضور در کورس رقابت قهرمانی هستند نباید به نتایج دیگر تیم‌ها نگاه کنند و فقط باید به فکر پیروزی در بازی های خودشان باشند. آنها اگر بازی های خودشان را ببرند، قطعا می توانند رفته رفته به صدر جدول نزدیک شوند.