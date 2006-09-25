توليد سالانه 100 مواد زائد خطرناك / فعاليت 9 واحد عمده توليد كننده مواد زائد

به گزارش خبرگزاري مهر ، كامران زلفي نژاد ؛ مراكز دندانپزشكي را از مهم ترين جايگاه هاي توليد مواد زائد خطرناك خواند و افزود: اين مراكز به دليل استفاده از ماده آمالگام كه در ترميم دندان هاي پوسيده كاربرد دارد, نفش مهمي در اين زمينه ايفا مي كنند.

وي گفت: استان گيلان بدليل بالا بودن سطح آب هاي زير زميني و حجم فراوان بارندگي در خصوص ساماندهي اين نوع مواد با يك چالش جدي روبروست چرا كه نگهداري اين نوع مواد بدون لحاظ نمودن فرآيند هاي حفاظتي مي تواند به انتشار آن دامن زده و جامعه را با مشكلاتي روبرو سازد.

زلفي نژاد تصريح كرد: محيط زيست استان گيلان جهت شناسايي دقيق اين مواد و مكان يابي صحيح براي دفع آن قرارداد يك طرح مطالعاتي را با اعتبار يك صد و 40 ميليون ريال با دانشگاه اميركبير انعقاد كرده و در صدد رفع اين معضل پيچيده در سطح استان است.

به گفته وي ، استقرار و ساخت مكان مورد نظر بدون شك نيازمند اعتبارات مكفي بوده و لازم است مديران استان گيلان به اين امر توجه ويژه اي داشته باشند.

مديركل اداره حفاظت محيط زيست استان گيلان مطالعات مذكور را شامل مطالعات هواشناسي، هيدرولوژي، هيدرونولوژي، خاكشناسي، سيستم اطلاعات جغرافيايي و تلفيقي اطلاعات حاصله دانست و افزود: در پايان اين مطالعات، مكانيابي محل دفن انجام مي شود.

وي صنايع پلاستيك را از جمله صنايعي خواند كه توانايي توليد مواد زائد خطرناك بويژه تركيبات آلي كلره را دارند. همچنين حشره كش ها، مواد دارويي ناشي از پسماندهاي حاوي فلزات سنگين و حلال ها و نيز صنايع روغن، چرم، منسوجات و ايزولاسيون ها و كاغذ را از ديگر صنايع آلاينده در اين زمينه عنوان كرد.

به گفته زلفي نژاد ، 6 راه عمده مديريت بر روي مواد زائد خطرناك ؛ سوزاندن ، دفن در زمين ، تصفيه در زمين ، تصفيه شيميايي ، تزريق در چاه هاي عميق و بازيافت بوده و بنابر آمارهاي موجود سالانه 100 تن مواد زائد خطرناك در استان گيلان توليد و در محوطه واحدهاي توليد دپو و نگهداري مي شود.